Противники Саакашвили вышли на акцию протеста в Рустави

16 октября 2021, 15:05

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Несколько сотен активистов из числа противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли сегодня на акцию протеста около тюрьмы в Рустави. Протестующие потребовали не признавать Саакашвили политзаключенным.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину. В тот же он был помещен в тюрьму в Рустави и объявил голодовку. Сторонники политика неоднократно проводили акции протеста с требованием о его освобождении, очередная акция прошла в Тбилиси 14 октября. Ранее партии "Европейская Грузия", "Лело" и "Гирчи" заявили, что не примут участия в этой акции. По мнению аналитиков, грузинская оппозиция не готова видеть Саакашвили своим лидером.

Противники Михаила Саакашвили вышли сегодня на митинг перед тюрьмой №12 в Рустави, на котором потребовали не признавать его политическим заключенным. Митинг открыл Торнике Молашвили – брат покойного Сулхана Молашвили, осужденного в 2004 году за коррупцию начальника Контрольной палаты.

"Михаил Саакашвили никогда не станет политическим заключенным. Если мы даже откажемся от всего остального, то он [незаконно] пробрался в Грузию, в этом не было даже мужества, чтобы пересечь границу открыто. И сегодня они хотят, чтобы его назвали политическим заключенным", – привело слова Молашвили издание Imedinews.

Организатором акции является учредитель общественного движения "Цинсвла" (Развитие) Шако Кучашвили, информировал сегодня телеканал "Формула".

На странице Кучашвили в Facebook опубликовано объявление о собрании митинга в 14 часов (13.00 мск) в Рустави.

Перед тюрьмой в Рустави собралось несколько сотен людей, которые установили сцену, вывесили баннеры с надписями "Прости Саакашвили", а также выставили акустическую аппаратуру. По словам одного из участников митинга, сотрудника газеты "Асавал Дасавали" ("Туда-Сюда") Зазы Давитая, деньги на аппаратуру собрали сами участники. "Мы хотим напомнить всем, что такое преступление и что такое политическое заключение. Мы не копили деньги, и это оборудование у нас потому, что Саакашвили беспокоит многих людей – и бизнесменов, и просто людей беспокоит. В Грузии всегда найдутся ресурсы, чтобы приобрести такое оборудование", – сказал сегодня в эфире телеканала "Формула" Давитая, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что после возвращения в Грузии Саакашвили был арестован, так как заочно осужден на родине на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения, сказано в биографической справке "Кавказского узла" о Саакашвили. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с его помилованием. Чем чревато для Саакашвили возвращение в Грузию, "Кавказский узел" проанализировал в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".