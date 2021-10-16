Объявление о подорожании проезда в маршрутках возмутило махачкалинцев

16 октября 2021, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Instagram распространилось объявление о повышении с 18 октября стоимости на проезд в маршрутках Махачкалы до 27 рублей. Местные жители назвали рост этого тарифа необоснованным и указали на повсеместное увеличение цен в регионе.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа в маршрутках Махачкалы появились объявления о повышении цен на проезд, они вызвали возмущение горожан. Мэрия Махачкалы 31 августа отчиталась, что с транспортными компаниями достигнуто соглашение о сохранении существующего тарифа и, что перевозчики согласились отложить повышение цены на проезд.

В январе 2019 года махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции". В июле две транспортные компании по требованию антимонопольной службы понизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей, еще четверым перевозчикам также было предписано отменить принятые решения о повышении тарифов.

Сообщение о том, что с 18 октября в маршрутках Махачкалы будут повышены цены на проезд было опубликовано сегодня в Instagram-паблике lifedagestan. "Уважаемые пассажиры! С 18 октября 2021 года проезд одного пассажира в транспортном средстве составляет 27 рублей", – сказано в объявлении, фотография которого прикреплена к публикации.

Также на снимке показан приказ ООО "Современная транспортная система", из него следует, что цены будут повышены в связи с ростом расходов на эксплуатацию транспорта.

К 14.30 мск 16 октября эта запись в Instagram-паблике lifedagestan, на который подписаны около 887 тысяч пользователей, набрала около 119 тысяч просмотров и 543 комментария. Большая часть их авторов возмутилась повышением тарифа на проезд.

"Запарили. Все против народа. У кого два, три школьника плюс еще работа точно будут работать только на проезд. Что-нибудь сделайте во благо народа хоть раз. Слов не хватает", – возмутился пользователь aysha.art05.

"Сначала пусть устроят нормальные условия для езды, пусть потом поднимают. Дышать невозможно в маршрутках", – написал пользователь _fati__food_.

"Слов нет. А транспорт желает лучшего, грязные маршрутки", – отметил пользователь vela.mir.gerasim.

"Какая высокая инфляция однако... Сразу на 5 рублей, даже рука не дрогнула, наверное, писать такую цену. В других городах по 2-3 рубля поднимают раз в году, а тут сразу на 5 рублей и два раза в год", – указала alihmaeva76.

"За что им давать 27 рублей, за порванные сиденья что-ли?" – спросил idrisovmuhammad1993.

"Новые маршрутки хоть были бы, отдали бы хоть 40 рублей, а то на этих ржавых маршрутках ездим и поднимают цены", – возмутился 15_kadilov.

"Сначала пусть поднимают зарплаты, пенсии, а потом уже и проезд", – написала diana_mysa.

"Куда катимся? Каждый день превышаем цены, лучше зарплаты повысьте людям", – заявила fatima._5111.

"Как жить дальше, и так на сухарях", – отметил _23cry_baby23_.

"А загородный маршрут сколько тогда будет стоить, все 35 наверное?" – спросила zara_kachaeva.

"Двое детей в школу едут и обратно. И даже 100 рублей им не хватит теперь", – посетовала пользователь 10061985zyzy.

"Пусть маршрутки уберут и запустят троллейбусы и автобусы по более низкой цене. Мы будем на них ездить. В Москве на метро дешевле выходит перемещаться по городу, чем в Махачкале – у людей просто выбора нет. А соцпакет у дагестанцев далеко не московский. Надеюсь правительство обратит наконец-то внимание на нужды населения", – написала _zaira__n.

Запись о повышении цены на проезд в махачкалинских марштрутках с 18 октября была также опубликована 15 октября в Instagram-паблике makhachkala_, на который подписаны около 165 тысяч пользователей. К 14.30 мск эта запись набрала 1026 отметок "нравится" и 346 комментариев. Большая часть их авторов подвергла критике власти.

"Проезд на разбитых маршрутках 27 рублей? Сначала дайте народу нормальный общественный транспорт", – потребовал пользователь abdullagadji5918.

"Спасибо руководству нашего города и республики. Пришли и ставят нас на колени! Нищий народ, из кожи вон лезут, стараясь заработать на пропитание, а они цены на все повышают", – подчеркнул пользователь alechkayu.

"Приведите тогда в нормальный вид ваши маршрутки. Каждая вторая маршрутка разваливается, у некоторых сиденья своей жизнью, отдельной от маршрутки живут... Подняли цену, тогда создайте условия", – написал пользователь zarin555a.

"Какая прелесть. Как я счастлива, что проезд повышают. Мы живём в лучшем городе мира: у нас периодически не бывает воды, света, отопления, ливнёвки не работают, и цены на проезд растут. Зато зарплаты у многих людей как были низкими, так и остаются", – сыронизировал пользователь saliyashik.

"Бедный народ! Зарплата – копейки, а цены поднимают", – возмутилась umagasanovna.

А зарплату когда поднимут? На проезд, продукты и коммуналку, свет и газ на всё подняли, бешеные цены, а зарплата нищенская! Это как понимать?" – задался вопросом пользователь _simpa_a_z_a.

"Цену на хлеб подняли, на продукты подняли, теперь и на проезд. Не живите, а выживайте", – высказал схожее мнение пользователь lezgiman1.

"Убрать надо все маршрутки и запустить общественный транспорт", – предложил dzhalilov813.