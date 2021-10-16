Суд в Волгограде отказался отменить результаты выборов на избирательном участке

16 октября 2021, 09:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ворошиловский райсуд в Волгограде отказался удовлетворить требование партии "Яблоко" признать результаты голосования на УИК №314 недействительными. Юрист назвал решение суда предсказуемым, но указал на шансы выиграть апелляцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября суд в Волгограде начал рассмотрение исков партии "Яблоко" об отмене итогов голосования на участках №№ 304 и 314. Многочисленные нарушения, отмеченные оппозиционерами, дают повод пересмотреть результаты выборов на этих участках, отметил юрист.

В Волгоградской области наблюдатели от "Яблока" подали не менее 50 жалоб на нарушения во время выборов 17-19 сентября. В частности, член избиркома области от партии "Яблоко" Владимир Титов подал в ТИК Ворошиловского района жалобу на действия УИК №304, указав, что в списках избирателей не сделаны записи "вне помещения" против каждого избирателя из реестра. Активист потребовал признать все бюллетени в переносных ящиках недействительными. ТИК 18 сентября отказала ему в удовлетворении жалобы.

Сотрудник прокуратуры заявил об отсутствии нарушений во время выборов на УИК

15 октября в суде Ворошиловского района Волгограда рассматривалось дело о жалобе на нарушения во время выборов на УИК №314. Дело рассматривал судья Дмитрий Юрченко. В судебном заседании приняли участие со стороны истца представитель партии "Яблоко" Дмитрий Звягин, член облизбиркома с правом совещательного голоса Владимир Титов (член партии "Яблоко" и движения "Голос"*), члены УИК №314 с правом совещательного голоса от партии "Яблоко" Рудольф Лобачев, от КПРФ - Иван Антипов. Сторону обвинения поддерживала сотрудница районной прокуратуры. На стороне ответчика были представитель УИК №314 и два "заинтересованных лица" от районного ТИКа. Судья удовлетворил просьбу корреспондента "Кавказского узла" проводить фотографирование процесса.

В начале судебного заседания представитель ответчика Ольга Смирнова попросила суд вернуться к рассмотрению ходатайства, которое было ею заявлено 8 октября во время предварительного заседания – о прекращении этого административного дела. По словам Смирновой, политическая партия, согласно требованию Кодекса административного судопроизводства РФ, не может подавать подобные иски.

"Такое право имеется у членов УИК – Титов, Лобачев – они право такое имеют, а не партия ["Яблоко"]", – заявила Смирнова. Ее ходатайство поддержали ее коллеги и сотрудница прокуратуры, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дмитрий Звягин возразил: "У политической партии ["Яблоко"] имеется основание для "подачи соответствующего административного искового заявления". Судья объявил перерыв и остался в совещательной комнате. Через 10 минут он принял решение: отказать в просьбе стороны ответчика.

Слово было предоставлено Владимиру Титову. Член облизбиркома от партии "Яблоко" с правом совещательного голоса перечислил основные нарушения закона о выборах, которые, в том числе повлияли и на права его партии. "Бюллетени перекладывались не по одному. Участвующие при подсчете члены УИК не могли обозреть каждый бюллетень и увидеть в нем поставленную отметку о голосовании. Подсчет происходил пачками. Достоверность такого подсчета ставится под сомнение, что не соответствует пункту 18 статьи 85 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" ("Порядок подсчета голосов избирателей и составления протоколов об итогах голосования участковой избирательной комиссией")", – заявил Владимир Титов.

Также он сообщил и об отмеченных на УИК №314 нарушениях порядка голосования вне помещения, что подтверждается представленной суду Лобачевым видеозаписью. "Реестр надомного голосования, который должен был находиться на участке, отсутствовал. Заинтересованное лицо Рудольф Лобачев обращался к секретарю УИК и задавал ей вопрос. Ответ: реестр забрали с собой. Но при надомном голосовании должен использоваться не реестр, а выписка из него. Убедиться в достоверности тех бюллетеней, которые потом были привезены в ящиках с надомного голосования, не представляется возможным. Возникают вопросы: куда осуществлялся выезд, к каким лицам, соответствовало ли количество лиц, указанных в реестре тому количеству бюллетеней, которые были в этих ящиках", – сказал на суде Титов.

Рудольф Лобачев, в свою очередь, отметил, что реестр заполнялся на следующий день после надомного голосования – 18 сентября, то есть "задним числом". "Таким образом, недобросовестные избиратели могли проголосовать надомно и потом на УИК, так как в списке не было отметок, что они голосовали на дому", – сказал Лобачев. Он также подтвердил слова Титова, что подсчет голосов на УИК №314 велся по нескольким пачкам сразу. Все нарушения он зафиксировал на видеокамеру.

О тех же нарушениях сообщил суду и член УИК №314 от КПРФ Иван Антипов. Он рассказал, что по нарушениям передавал жалобу председателю комиссии. Антипову, например, не дали познакомиться с реестром. "С ним (с реестром) ознакомиться нам так и не дали. Просто показывали издалека и листали страницы. Установить, кто голосовал надомно, не получилось", – сказал Антипов.

По словам свидетеля, по его просьбе на участок приехал представитель КПРФ. Им удалось обнаружить несколько примеров того, что граждане надомно голосовали, но в реестре отметок об этом не было.

Представитель ответчика Ольга Смирнова заявила, что члены УИК могли ознакомиться с реестром, но они не имели права пристально рассматривать списки. "Это прямое нарушение закона, так как там содержатся персональные данные", – сказала она.

Смирнова ходатайствовала о нерассмотрении в суде видеоматериалов, предоставленных истцом. Судья отклонил ее прошение и приступил к просмотру видеоматериала. Часть записей была сделана Лобачевым. На них слышно, как представитель УИК №314 заявляет об отсутствии у нее реестра. Также была представлена запись нарушений при подсчете голосов. Это нарушение подтверждалось и предоставленными суду записями с двух камер видеонаблюдения, работавших на участке. Титов во время просмотра давал свои комментарии, называя одновременный подсчет голосов с нескольких пачек прямым и явным нарушением закона.

"За уголки считали с разных пачек. Всё это прекрасно видно", – прокомментировал видео Владимир Титов.

После просмотра видеоматериала сотрудница прокуратуры огласила свое заключение, в котором сообщила об отсутствии нарушений закона по данному делу. Судья объявил перерыв и удалился в совещательную комнату. Через 20 минут он огласил свое решение – в иске отказать.

"Ну, это решение пусть остается на совести судьи", – кратко прокомментировал Владимир Титов.

В 14.10 мск в другом зале заседаний началось рассмотрение дела по аналогичным нарушениям, отмеченным на УИК №304. Заседание вела судья Светлана Дрогалева. В процессе участвовали те же истцы и ответчики. Была продемонстрирована видеозапись с камер наблюдения, на которой сторона обвинения отмечала нарушения – подсчет голосов не из одной пачки бюллетеней, а из нескольких одновременно. Также член УИК с правом совещательного голоса от партии "Яблоко" Решетникова через Титова сообщила о том, что когда она передала жалобу о нарушениях, связанных с сейф-пакетами председателю комиссии, та не стала ее должным образом рассматривать. Сама Решетникова по уважительной причине не принимала участие в процессе. "Но ответственность (у председателя) же остается. Как так не рассмотрели жалобу?" - возмутился Титов.

В 16.30 мск судья прервала заседание и перенесла прения на 29 октября, передал корреспондент "Кавказского узла".

Аналитик назвал имитацией прошедшие 17-19 сентября выборы в России

Юрист Сергей Иващенко, не участвующий в судебном споре о нарушениях на выборах, отметил, что в России прецедент не является источником права. Поэтому, даже если бы суд отменил результаты голосования на этих двух участках (УИК №314, 304), это не повлекло бы отмену общих итогов по округу. "Проигрыш же в районном суде не означает, что нужно опустить руки. Нужно подавать апелляционные жалобы на такие вот судебные решения и об этих судебных процессах необходимо широко рассказывать в СМИ. Легальная борьба необходима", – сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Подсчет голосов на выборах стал носить формальный характер, считает кандидат политических наук Александр Васильев. "Подсчетами голосов уже не заморачиваются. Эти выборы эпохальные. Они поставили точку в истории превращения выборов в имитационный институт. Могут быть случайности, как например, в Ахтубинском районе, где не помог административный ресурс. Но это исключение на местном уровне", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Васильева, итог сентябрьских выборов 2021 года был заранее известен. Еще в январе 2021 года озвучивались "прогнозы", которые подтвердились на выборах. "Но имитация не бесконечна. У нее свой срок существования. Поэтому судебные процессы необходимы (по нарушениям). Они показывают иммитационность процесса, но в то же время они могут иметь и противоположенный эффект. Могут легитимизировать имитационные институты", – сказал Васильев.

"Кавказский узел" направил официальный запрос в Избирком Волгоградской области с просьбой об информации о результатах рассмотрения жалоб, поданных в облизбирком Владимиром Титовым, в том числе и по нарушениям на УИК №304 и 314. 13 октября был получен ответ, подписанный руководителем сектора общественных связей аппарата региональной избирательной комиссии Екатериной Кулешовой: "...квалифицировать указанный запрос как запрос редакции СМИ в настоящее время не представляется возможным", сказано в ответе.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В Волгоградской области с 17 по 19 сентября наряду с голосованием на выборах в Госдуму проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, а также выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".