Устроившие бунт заключенные пожаловались на пытки во владикавказской колонии

15 октября 2021, 23:00

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Жалобы от осужденных из колонии во Владикавказе поступили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при Минюсте России и Общественной наблюдательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о беспорядках в колонии строгого режима в Северной Осетии. По разным данным, бунт устроили от 200 до 600 осужденных из-за конфликта с сотрудниками исправительного учреждения. Беспорядки удалось подавить, есть пострадавшие, сообщили источники. Устроившие бунт заключенные заблокированы, периметр колонии оцеплен, сообщили источники. Ситуация находится под контролем, заверил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт", - привел сегодня сообщение ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова ТАСС.

К колонии приехали близкие некоторых заключенных, отмечается в сообщении.