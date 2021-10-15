Заключенные. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

15 октября 2021, 23:00

Устроившие бунт заключенные пожаловались на пытки во владикавказской колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалобы от осужденных из колонии во Владикавказе поступили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при Минюсте России и Общественной наблюдательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о беспорядках в колонии строгого режима в Северной Осетии. По разным данным, бунт устроили от 200 до 600 осужденных из-за конфликта с сотрудниками исправительного учреждения. Беспорядки удалось подавить, есть пострадавшие, сообщили источники. Устроившие бунт заключенные заблокированы,  периметр колонии оцеплен, сообщили источники. Ситуация находится под контролем, заверил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт", - привел сегодня сообщение ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова ТАСС.

К колонии приехали близкие некоторых заключенных, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Защита Чиркинова пожаловалась на плохие условия его содержания в ростовском СИЗО", "Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы", "Жители Северной Осетии раскритиковали приговор по делу о митинге против карантина".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 октября 2021, 00:46

  • ФСИН сообщила о провокаторах бунта во владикавказской колонии

    Двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам, сообщили в УФСИН по Северной Осетии. Заключённые заявили, что бунту предшествовали избиения.

15 октября 2021, 23:59

  • Земельный аукцион в Нижнем Череке привел к конфликту между жителями Кабардино-Балкарии

    В Кабардино-Балкарии в Нижнем Череке 15 октября состоялся очередной земельный аукцион. В ходе аукциона произошел скандал между жителями села и тремя женщинами, которые не являются жителями Нижнего Черека, но регулярно подают заявки на участие в аукционе. Селяне обвинили этих женщин в вымогательстве и заставили покинуть аукцион, а все 25 лотов достались местным арендаторам участков.

15 октября 2021, 22:41

  • Участники бунта во владикавказской колонии заблокированы

    Сотрудники ФСИН подавили беспорядки в колонии, заблокировав устроивших бунт заключенных, периметр колонии оцеплен, сообщили источники. Ситуация находится под контролем, заверил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

15 октября 2021, 22:05

15 октября 2021, 21:53

  • Пенсионерка в Степанакерте пожаловалась на условия жизни в разрушенном доме

    Одинокая 89-летняя жительница Степанакерта Арина Африян готовится провести вторую зиму в доме, разрушенном при ракетном обстреле в дни войны. Дом подлежит сносу, но пока Африян не переедет, строители не могут начать работы, утверждает мэр Степанакерта Давид Саргсян. Женщина отказывается переезжать в загородный дом-интернат, не желая покидать Степанакерт, пояснил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи