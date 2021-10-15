Следком назвал предварительную причину отравления восьми человек в Дагестане

15 октября 2021, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семеро детей и один взрослый из Хунзахского района госпитализированы с признаками отравления. Причиной могла стать грязная вода, предположили следователи.

Восемь человек, семеро из которых - дети дошкольного и школьного возраста, были госпитализированы в Хунзахскую центральную районную больницу в течение двух суток, сообщил Минздрав Дагестана 14 октября.

"Все пациенты легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения болезни нет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Основные симптомы - тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость", - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

По данным Минздрава, источник заражения выясняется. "Сотрудниками Хунзахской ЦРБ проводятся подворовые обходы для выявления симптомов кишечной инфекции у населения, на данный момент новых случаев болезни не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отравление восьми жителей Хунзахского районе могло произойти из-за грязной воды, предположили в следственном управлении СКР по республике.

"По факту отравления восьми жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 8 октября махачкалинский водоканал призвал всех жителей столицы Дагестана отказаться от употребления водопроводной воды, так как ее качество снизилось после обильных осадков. Вода из-под крана и прежде была плохого качества, из-за этого многие жители города были вынуждены установить фильтры, отметили опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.