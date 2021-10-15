Имам махачкалинской мечети дал показания в пользу Абдулмумина Гаджиева

15 октября 2021, 02:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представленный обвинением в качестве свидетеля бывший имам махачкалинской мечети Магомедрасул Саадуев заявил в суде, что ему ничего не известно о радикальных взглядах журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Отказ ряда свидетелей от своих показаний, которые включены следствием в дело, может помочь обвиняемым, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны по делу о финансировании терроризма. 7 октября свидетель по делу Гаджиева назвал выдуманными протоколы своих допросов. Сегодня суд в Ростове-на-Дону продлил до 28 января 2022 года арест Гаджиеву.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

На заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 14 октября присутствовали трое сотрудников СМИ, а также семь крымских мусульман, которые приехали на другое заседание, но решили поддержать подсудимых, передал корреспондент "Кавказского узла". Заседание началось с задержкой более чем на полчаса из-за поздней доставки подсудимых из СИЗО.

По видеосвязи с гарнизонным военным судом в Махачкале был допрошен свидетель обвинения Магомедрасул Саадуев. Он пояснил, что с 1998 по 2016 год он был имамом Центральной Джума-мечети Махачкалы. Саадуев заявил, что он не знаком с подсудимыми, а с Гаджиевым "знаком заочно".

"Ситуация в республике тогда (в двухтысячных годах) была сложная, нестабильная, были взрывы, убийства, люди были запуганы... Чтобы снизить градус обстановки, было принято решение пойти на диалог с людьми, которые были против «ухода в леса», которые были готовы наладить связь. С такими людьми власть просила пойти на контакт, чтобы уменьшить отток в бандформирования", - рассказал Саадуев.

Свидетель сказал, что ему известен Исраил Ахмеднабиев. "Он также принимал активное участие в мирном диалоге, был представителем мирного салафизма", - пояснил он.

В 2017 году "был выявлен ряд лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, в частности, дагестанский религиозный деятель Исраил Ахмеднабиев". Ахмеднабиев совместно с Каримом Алиевым и Абубакаром Ризвановым создали фонд "Ансар", предназначенный для сбора средств детям-сиротам и малообеспеченным семьям, объявив сбор средств на строительство в Дагестане "школы хафизов", однако часть собранных средств "была направлена на финансирование террористической деятельности", заявил на заседании суда 9 сентября свидетель обвинения, замначальника отдела управления уголовного розыска МВД Дагестана Абдулджапар Биярсланов.

По словам Саадуева, "радикальные салафиты называли мирных «предателями», им стали поступать угрозы, а теракты с их стороны не прекратились". Он привел в пример убийство шейха Саида Афанди. Мирное течение салафитов выступало "категорически против таких действий", отметил свидетель.

Взрыв в доме шейха Саида Афанди в селе Чиркей Буйнакского района произошел 28 августа 2012 года. Взрывное устройство привела в действие смертница, которая, по данным МВД, проникла в дом Афанди под видом паломницы. В результате взрыва погибли восемь человек: шейх Афанди Ацаев, шесть человек, находившиеся поблизости, и сама смертница. Несколько пострадавших при взрыве были доставлены в больницу. Рабочая группа Общественной палаты России тогда призвала не начинать крупномасштабную "охоту на ведьм" и безадресную борьбу с ваххабизмом в Дагестане. Ассоциация ученых ахлю-сунна заявила о необходимости продолжения диалога между представителями течений в исламе.

Саадуев также рассказал, что благотворительный фонд "Ансар" один раз помог фонду "Инсан" при Центральной мечети собрать пожертвования для сирийских беженцев и перевести их.

По словам свидетеля, газету "Черновик" он никогда не читал, "так как не было времени", однако Гаджиева "знал как человека, который публикует статьи, как представителя салафитских взглядов".

"Гаджиев и такого рода молодежь посещали другие мечети. Я знаю, что он не представитель суфизма. Как Ахмеднабиев салафит, так и он. В народе они так известны... Но разногласий, конфликтов у меня с ними не было", - ответил Саадуев на вопрос об источнике информации о взглядах журналиста.

Свидетель сказал, что о какой-либо противоправной деятельности подсудимых и Ахмеднабиева он ничего не слышал, а с самим Ахмеднабиевым виделся только один раз, и о его взглядах и отношении к муфтияту Дагестана ему ничего неизвестно.

Следующее заседание суда назначено на 10:00 мск 21 октября, на нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

Отказ свидетелей от показаний обнадежил защиту Гаджиева

"Свидетель конкретно в рамках предъявленного обвинения не сказал ничего. Сначала он подтвердил, что никого не знает, кроме Гаджиева, и то заочно. Сказал, что слышал о публикациях, в которых журналист освещал религиозные вопросы и придерживался нетрадиционного ислама. Затем он сам себе стал противоречить, поясняя, что лично он их не читал, с Гаджиевым лично не общался, то есть мнением об этом человеке обладает только по «народным слухам». Но не приведя ни одного конкретного факта, не читая его (Гаджиева) публикаций, ни одной конкретной истории, трудно сделать какое-то мнение о человеке. Я считаю, что такое мнение необоснованное", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" после заседания адвокат Гаджиева Анна Сердюкова.

Защита надеется, что отказ ряда свидетелей от своих показаний на следствии может повлиять на решение суда в сторону оправдания обвиняемых, сказала она: "Хочется надеться, что эти разногласия в показаниях во время следствия и на судебных заседаниях принесут результат и поставят под сомнение виновность всех, не только Гаджиева".

Ранее от своих показаний в суде отказался свидетель обвинения Мурат Кусигаджиев, частично свои показания не подтвердили также свидетели обвинения Азамат Алиев и завхоз в "Школе хафизов" Магомед Патлухаев.

Сердюкова рассказала, что следствие привело список публикаций, которые, по их мнению, доказывают вину дагестанского журналиста, в них есть состав преступления. В нем упоминается 24 публикации Гаджиева на страницах "Черновика", следует из списка, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".