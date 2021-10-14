Стендап-комики сочли формат выступления Лолаевой неприемлемым для России

14 октября 2021, 00:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оскорбившие осетин шутки в ролике комиков Саши Ни и Арианы Лолаевой типичны для жанра "прожарка", пришедшего в Россию из США. Черный юмор, обвинения и оскорбления являются нормой для подобных выступлений, но в России такой формат не приживется, пояснили московские стендап-комики.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. Даже после двух публичных извинений за шутки об осетинах Ариане Лолаевой продолжают поступать угрозы, сообщила ее тетя. Соцсети стали площадкой для безнаказанной травли, а публичные унижения вслед за Чечней и Дагестаном входят в практику и в Северной Осетии, указали аналитики.

Видео с кадрами Roast Battle-2020 было опубликовано, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, подчеркивая ее национальность. В своем выступлении комик провел аналогию между осетинским пирогом и женскими половыми органами. "Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", - покаялась Ариана Лолаева.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал в одном из столичных клубов на западе Москвы, где пообщался со стендап-комиками. Александр "Сема", приехавший в Москву из украинского Кривого Рога, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что такой жанр как "прожарка" приобрёл известность достаточно давно, однако популярным стал около десяти лет назад.

"За последнее десятилетие жанр "прожарки" сильно испортился. Человека могут серьезно оскорбить - в том числе пройдясь по его сексуальной ориентации, какой бы она ни была, национальности - это применяется как к русским, так и к не русским, особенно кавказцам. Могут легко оскорбить, мол, - "чурка", "понаехал". Однако в "прожарке" есть особенность - человек, над которым шутят, осознает, что его будут кошмарить. Он предварительно соглашается с тем, что его будут "хэйтить". И уже после согласия все моральные принципы перестают работать", - рассказал собеседник.

Шутки про осетинский пирог могут вызвать недовольство у населения Осетии, но стендапер посоветовал отнестись к шуткам со снисхождением, комики не хотели обижать достоинства осетин, уверен он.

"Подобные шутки звучат часто. Все мы помним историю Идрака Мирзализаде. Разве поистине он хотел оскорбить русских? Конечно, нет. Шутка, конечно, не смешная. Стоило бы ее убрать. Однако, с другой стороны - эпатаж очень важен для комика, так его быстрее запомнят", - рассказал собеседник.

1 марта в комедийной программе "Разгоны", транслируемой в YouTube, Идрак Мирзализаде озвучил монолог о людях, которые отказываются сдавать квартиры кавказцам и прочим "нерусским", имея неправильные представления о них. Квартиру, по словам Мирзализаде, в итоге ему сдали армяне, несмотря на его азербайджанское происхождение, а ранее эту же квартиру арендовали русские, которые после себя оставили испорченный матрас, который Идраку с братом пришлось выбросить. 30 августа МВД пожизненно запретило въезд в Россию Идраку Мирзализаде, до этого он отбыл 10 дней ареста за публичную шутку о ксенофобии. 7 сентября стало известно, что Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию. Суд в середине сентября приостановил действие распоряжения МВД о пожизненном запрете на возвращение в Россию стендап-комика. Позже Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД изменить с пожизненного на "разумный" срок запрета на въезд Идрака Мирзализаде в Россию, частично удовлетворив его иск к ведомству, сообщила 5 октября Deutsche Welle.

Нецензурные выражения характерны для "прожарки", поскольку она является нечастым явлением - мало кто соглашается, чтобы над человеком публично шутили, также мало кто может это вытерпеть, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь "Пше", стендап-комик из Киева, работающий в том же клубе на западе Москвы.

"Я бы не стал сильно переживать, если бы меня стали называть "хохол", "укр", "бандеровец", если бы согласился на "прожарку". Да, это может показаться обидным, но это касается исключительно того, кого "прожаривают". Смеются не над национальностью или цветом кожи, или сексуальной ориентацией, шутят как раз ради того, чтобы человек мог посмеяться над собой, не оскорбиться", - рассказал комик.

Жанр "прожарки" попал в Россию с Запада - из США, объяснил собеседник. "Это скопировано с западного шаблона. Черный юмор, обвинения, издевательства, оскорбления - все является нормой для этого жанра. Человек, согласившийся на такое о себе, герой передачи, это понимает и относится с юмором", - рассказал собеседник, особо отметив, что "прожарка" подразумевает, что в конце передачи человек "имеет право пройтись катком и по своим оппонентам".

Стендап-комик Егор "Бактерия" считает формат "прожарки" неприемлемым и ратует за его отмену. По его словам, есть куда более интересные темы для шуток.

"Прожарка - стеб над известной личностью. Шутить стараются, чаще всего, колко и грубо - матом и пошло. Таков жанр. Чаще всего шутки шутят неизвестные стендаперы над известными - мол, я над тобой шучу, а ты терпи, удастся ли тебе? Но при этом репутация тех самых неизвестных стендаперов должна быть приличной. За этим следят организаторы шоу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" комик.

Формат шоу пришел из Америки, однако там "не позволяется шутить над национальностью, затрагивать сексуальную ориентацию, цвет кожи, религию", подчеркнул комик. "За это можно серьезно попасть на бабки или даже присесть. По сравнению с США в России куда больше таких вот "свобод", - рассказал комик.

Не все комики готовы колко шутить над коллегами, подчеркнул он. "Формат "прожарки" лично мне чужд, это просто "гнобление" личности человека. В конце по сценарию "прожаренный" сам "прожаривает" всех. Шутки ему пишут заранее, в том числе и те, кто его гнобил и чмырил во время шоу", - рассказал стендапер.

Запись извинений Лолаевой нельзя расценивать как пиар-ход, считает основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман. Просмотрев записанные девушкой ролики, специалист в области рекламы уверен, что извинения Лолаевой искренни, и у нее не было цели сделать рекламу на скандале.

"Посмотрел ее ролики. И, кажется, это совсем не про пиар, а про феодальное устройство общества, в котором она живет. Я не представляю, как бы можно было так изощренно пиариться", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пиарщик.

Это не первый конфликт осетин с представителями творческих профессий, напомнил корреспонденту "Кавказского узла" уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Ранее часть посетителей выставки современного искусства "Аланика" во Владикавказе сочла противоречащим традиционным осетинским верованиям перформанс "Таехуды". Также недовольство вызвали рисунки Ростана Тавасиева и проект художника из Калининграда Евгения Уманского. Цгоев не считает, что данные действия являются проявлением цензуры, ограничения, касающиеся защиты национальности, конфессий, по его мнению, должны быть - "это здравый смысл".

5 октября часть посетителей выставки современного искусства "Аланика" во Владикавказе сочла оккультным и противоречащим традиционным осетинским верованиям перформанс "Таехуды". Еще им не понравились рисунки Ростана Тавасиева и работа художника Евгения Уманского "Камни - мои отцы". Организаторы итоговой выставки убрали из экспозиции часть проекта Уманского, но призвали общественность быть терпимее и глубже вникать в смысл проектов прежде, чем осуждать их.

"Есть законы, которые запрещают оскорблять людей по национальному, этническому, расовому, религиозному признаку. Это запрещено потому, что это вопрос безопасности нации - осетинской, русской. Подобные нападки и шутки должны пресекаться, ведь определенная группа населения отреагирует негативно. Такова структура работы общественного порицания", - рассказал Цгоев.

Высказываниям комиков должна дать оценку полиция, особенно учитывая, как отреагировало общество, подчеркнул он. "Должен быть в комедии здравый смысл. В шутках над национальностью и осетинским пирогом его нет", - закончил Цгоев.

Корреспондент "Кавказского узла" обратился за комментариями в британское комедийное шоу Roast Battle-2020, транслируемое на канале Comedy Central, на котором вышла запись выступления. На момент сдачи материала представители шоу комментарий предоставить не смогли. Ариана Лолаева, как и ее директор, на запрос корреспондента "Кавказского узла" на момент сдачи статьи не ответили.

Практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно использовалась в Чечне. Для Северной Осетии публичные извинения не уникальны, но они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" блогер из Владикавказа Алик Пухаев. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".