11 октября 2021, 13:42

Система QR-кодов введена в больницах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники, навещающие близких в больницах или интернатах Кабардино-Балкарии, с сегодняшнего дня обязаны предъявить QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании коронавирусом. 

Как писал "Кавказский узел", 7 октября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился ужесточить с 11 октября антиковидные меры. В частности, объявлены ограничения на посещения больниц, интернатов и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а работодателям предписано увеличить с 30 до 40% долю сотрудников, работающих дистанционно.

В Чечне с сегодняшнего дня вход во все организации и общественные места разрешён при наличии QR-кода или бумажных сертификатов о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании коронавирусом за последние полгода. Некоторые жители республики пожаловались в Instagram, что не знают, где получить QR-код.

Система QR-кодов для посещения учреждений начала действовать сегодня в двух регионах юга России: Чечне и Кабардино-Балкарии, сообщает РБК.

Аналогичное ограничение ввели власти и других регионов - Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областей и Татарстана. При этом в Курской области требование предъявлять QR-код распространяется пока только на областной центр, информирует издание.

Для посещения пациентов больниц и постояльцев интернатов родственник или опекун должен предъявить QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом за последние шесть месяцев, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более трех суток назад, следует из указа, опубликованного на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Кроме того, в республике продолжают действовать ограничения на мероприятия с численностью участников более 50 человек, кроме официальных мероприятий госорганов, требование соблюдать социальную дистанцию и маосчный режим, сообщило 8 октября ТАСС.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

"Очный формат обучения запланирован в школах Кабардино-Балкарии", "Пользователи соцсети указали на проблемы вакцинационной кампании в Кабардино-Балкарии", "Ковидный госпиталь открывается на базе больницы в Прохладном".

Автор: "Кавказский узел"

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