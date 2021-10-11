Суд арестовал обвиняемых по делу о гибели жильцов многоэтажки в Батуми

11 октября 2021, 13:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владелец квартиры и двое рабочих заключены под стражу по обвинению в нарушении техники безопасности при ремонте в многоэтажке в Батуми, при обрушении которой погибли девять человек. Защита настаивала на освобождении обвиняемых под залог.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября в Батуми обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, умерли на месте и скончались в больнице девять человек. Под завалами был найден 36-летний мужчина, он находится в больнице. По уголовному делу о нарушении правил безопасности во время монтажных работ задержаны три человека – владелец одной из квартир и двое рабочих, проводивших в ней ремонт. Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть людей и тяжелые последствия. Владелец квартиры просто хотел объединить две квартиры на первом этаже, строительные работы не проводились в подвале и не затрагивали фундамент, обвиняемые не признали вину, заявил адвокат Рамин Папидзе. Прокуратура Грузии указала, что при проведении работ были демонтированы несущие стены.

Судья Батумского городского суда Тамар Бежанишвили удовлетворила сегодня ходатайство прокуратуры об аресте владельца квартиры на первом этаже рухнувшего дома Заура Будатова и двух рабочих, отца и сына Хусейна и Георгия Сурманидзе. Защитник настаивал на их освобождении под залог, однако судья не удовлетворил его ходатайства, проинформировало издание "Новости Грузия".

Существуют доказательства, показания соседей и заключение экспертов, говорящие о вине обвиняемых, указал прокурор Александр Дзирквадзе. Адвокаты выступили против позиции обвинения. По словам юристов, рабочие заявляют, что не касались несущей стены в ходе работ, сообщило агентство Report.