Сочинцы выступили против застройки оползневого склона

11 октября 2021, 04:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вырубка деревьев в Хосте и строительство на территории бывшей турбазы "Южная" - очередной пример халатного отношения сочинских властей к застройке города, считают местные жители. По их словам, это не только увеличивает нагрузку на инженерные сети города, но и провоцирует оползни. В этом районе начато строительство противооползневых сооружений, заявила представитель застройщика Олеся Миценко.

Как писал "Кавказский узел", масштабная рубка лесопарка в районе улицы Володарского проводится круглосуточно, пожаловались жители Хосты. Они заявили, что им не показывают документы, разрешающие вырубку. В апреле экологи, активисты и жители Хосты выступили против планов построить 17 тринадцатиэтажных домов на территории бывшей турбазы "Южная". Местные жители также опасаются, что строительство усугубит проблему оползней. Глава Сочи Алексей Копайгородский 23 марта подписал постановление №417 о назначении общественных обсуждений в отношении "внесения изменений в правила землепользования и застройки турбазы "Южная".

Сообщение о том, что в Хосте застройщик начали вырубать лес, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 9 октября. "Застройщик уже начал вырубать лес, говоря о том, что у него есть на это право, но мы в этом сильно сомневаемся", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Администрация Сочи, прежде чем выдавать порубочные листы, "должна была провести дендрологическое обследование совместно с независимыми экспертами и общественниками и посчитать все растения на территории лесопарка", прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" 10 октября вырубку деревьев в Хосте на улице Володарского эколог, член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова.

"Чиновники мэрии не разъясняют причин повторных обсуждений. Как следует из скупых документов, размещенных на сайте, они вновь предлагают вывести данную лесопокрытую [...] зону из ООПТ и выдать разрешение застройщику из Геленджика на строительство жилищного комплекса "Черноморский-3" из 17 13-этажных домов. Чиновники проводят данную застройку под эгидой "комплексного освоения территорий Сочи", что предполагает закрыть территорию для общего пользования. Сочинцы и гости курорта не согласны, чтобы места общего пользования, имеющие охранный государственный статус, становились предметом коммерческого торга и закрытости территорий", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы, выступающей против застройки природоохранных зон курорта, Светлана Псковина.

"Волна бездумного строительного бума докатилась и до нашей маленькой тихой Хосты. Следует констатировать, что в России больше нет курортов. Есть просто города на побережье <...> В ситуации с застройкой турбазы мы имеем дело с масштабной фальсификацией и подтасовкой документов, начиная от перехода права собственности на участок и заканчивая выдачей порубочных билетов. Полностью игнорируется мнение местных жителей, которые в лучшем случае получат резкое ухудшение уровня комфортности проживания и экологичности, а в худшем могут вообще лишиться жилья <...> Игнорируя здравый смысл и мнение экспертов, говорящих о том, что на этом склоне строить категорически нельзя из-за его геологических особенностей. Кроме того, увеличение жителей небольшого уютного поселка сразу на треть (минимум) резко ухудшит (опять-таки) качество жизни людей. На такое количество жителей не рассчитано ничего: ни канализация, ни дороги, ни социальная инфраструктура. Но администрации плевать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Хосты Данил Свиридов.

Житель Хоста Роман Колесниченко также посетовал на игнорировании интересов курорта и местных жителей. "Прошел год, но ничего не изменилось. Только поменяли название с апартаментов на гостиницу. Оставлена этажность и количество домов. На все наши заявления приходят одни отписки. Деревья стали уничтожать еще раньше путем подлива отравляющих веществ. Большим усилием добились возбуждения уголовного дела, но от нас ход этого дела полностью скрывается. А деревья стали рубить открыто. Мы пошли на прием к одному из руководителей УЛПХ Андрею Терехову, но он на наши вопросы не отвечает. Посылает нас в "архитектуру". То есть чиновники пускают нас по кругу и всячески стоят на стороне застройщика", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Кроме того, мужчина подтвердил, что жители не видели порубочных билетов.

Жительница Хосты Наталья Бугаева также отметила, что "нет никаких щитов, информации". "На мои вопросы, почему ведется вырубка леса, представители компании не давали никаких ответов, поэтому мы вызывали полицию для выяснения ситуации. Мы просили показать документы, разрешения, на основе которых производится вырубка леса. Но нам ничего не дали на руки <...> Мы неоднократно обращались в полицию, ездили на встречу с директором департамента лесного хозяйства с просьбой приостановить вырубку леса для дальнейшего выяснения и представления компанией, ведущей вырубку, документов, проекта, разрешения на строительство, свидетельства о частной собственности участка, документации по дендрологии, пересчетной ведомости деревьев и другой необходимой документации. Однако нам ее никто не предоставил, от полиции не было даже протокола. Из администрации так никто и не приехал для дальнейшего расследования. Работы ведутся постоянно и в субботу, и в воскресенье. Нас очень волнует дальнейшая судьба леса и данного участка, непонятно, кому он вообще принадлежит и что на нем будет вместо леса?" - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обнаружила на данном участке шесть ограничений в пользовании, согласно ст.ст. 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ. "Без разъяснения этих ограничений фактически делается невозможным строительство и накладывается запрет на его ведение", - отметила она.

Инженер-строитель Владимир Кейльман пояснил корреспонденту "Кавказского узла", почему нельзя застраивать оползневой склон. "Хребет Овсянникова, который решили застроить, является неустойчивым из-за оползневых процессов. Их сдерживают только корневые системы деревьев и кустарников. Спилив, вырубив их, более того, выкорчевав корни этих деревьев и кустарников (что и делается сейчас), создаются условия для активации "языка оползня". Строительство на этом участке, даже при условии создания очень серьёзных противооползневых мероприятий - подпорных стен, сбора подземных вод в коллекторы - не сделают данный участок безопасным для постоянного проживания", - сказал специалист.

Сочинский краевед Андрей Кизилов отмечает в своих работах, что на территории лесопарка находится жертвенный камень, который является каменным изваянием, то есть относится к объектам археологического наследия (статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации"). "Следовательно, как объект

археологического наследия данный камень относится к объектам

культурного наследия федерального значения (статья 4 №73-ФЗ)", - отмечает краевед.

По словам представителя застройщика Олеси Миценко, "в настоящее время на частной территории, принадлежащей [застройщику], проводятся подготовительные работы к комплексному строительству систем противооползневых сооружений".

"Проведенные для этого в 2020 году геологические изыскания выявили здесь большое количество каменистых осыпей и оползней. В случае бездействия гора продолжит ползти – что и произошло во время ливней 23 июля, когда из-за грязевых потоков и камнепада, сошедших с неукрепленных склонов, пострадала не только дорога по улице Володарского, но и расположенная ниже заправочная станция, Музей истории Хостинского района. Поэтому в данном районе начато комплексное строительство противооползневых сооружений для укрепления склонов на всей территории, где расположены бывшая турбаза "Южная" и одноименное садоводство. В общей сложности будет построено порядка восьми километров подпорных стен различного типа, в основном свайные подпорные стены, с применением систем грунтовых анкеров. Склоны вдоль дороги также будут закреплены подпорными стенами. На сегодняшний день уже ведется ремонт автодороги по улице Володарского, также ведется укрепление внутренних дорог СНТ "Южное". Завершается прокладка резервной дороги для жителей садоводства и соседних поселков (более 1,5 км) через улицы Каштановую и Кедровую", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "работы проводятся согласно порубочным билетам". "В соответствии с законодательством РФ и результатами проведенного дендрологического исследования в бюджет произведены компенсационные выплаты для высадки зеленых насаждений. При этом часть деревьев ценных пород будет сохранена и пересажена. Впоследствии здесь будет построен современный гостиничный комплекс и созданы открытые для всех жителей и гостей курорта зеленые парковые и прогулочные зоны", - сообщила Миценко. При этом она отказалась представить корреспонденту озвученные документы.

Жители Хосты опубликовали на сайте change.org петицию с требованием прекратить застройку оползневого склона и вырубку деревьев. По данным на 04.45 мск сегодня, 11 октября, она набрала 1755 подписей.