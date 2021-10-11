Вырубка уникального лесопарка началась в Хосте

11 октября 2021, 01:49

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Масштабная рубка лесопарка в районе улицы Володарского проводится круглосуточно, пожаловались жители Хосты. Они заявили, что им не показывают документы, разрешающие вырубку.

Как писал "Кавказский узел", в апреле экологи, активисты и жители Хосты выступили против планов построить 17 тринадцатиэтажных домов на территории бывшей турбазы "Южная". Местные жители также опасаются, что строительство усугубит проблему оползней. Глава Сочи Алексей Копайгородский 23 марта подписал постановление № 417 о назначении общественных обсуждений в отношении "внесения изменений в правила землепользования и застройки турбазы "Южная".

Сообщение о том, что в Хосте застройщик начали вырубать лес, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 9 октября. "Застройщик уже начал вырубать лес, говоря о том, что у него есть на это право, но мы в этом сильно сомневаемся", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

9 и 10 октября жители Хосты обнаружили, что началась масштабная рубка уникального лесопарка в районе улицы Володарского. Работы, по их словам, проводятся круглосуточно.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте события и удостоверилась, что территория общего пользования огорожена строительным забором. На нем отсутствует паспорт объекта. На входе установлена будка, где сидят ЧОПовцы и никого не пускают на территорию общего пользования. За забором на склоне виднеются пеньки и порубочные остатки здоровых стволов деревьев. КамАЗы с интервалом в пять минут вывозили с огороженной территории порубочные остатки и земельные отвалы. Узнать от строителей и ЧОПовцев, что тут строится и на каком основании рубят лес, не удалось.

"Мы собирались дважды в субботу и воскресенье, чтобы разобраться, что тут происходит, пытались остановить рубку до выяснения обстоятельств, но застройщик скрывает, что он будет тут строить, скрывает свои права на землю и основания ее приобретения", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Хосты Марианна Дуканс.

По ее словам, она выросла на земле турбазы "Южная", где всегда был чудесный парк, который в настоящее время безжалостно рубят. "Лес держит всю гору от сползания на дорогу. Застройщик и власти этого не желают понимать <...> Власти отказываются слышать и слушать, считаться с мнением людей. Все попытки дозвониться правоохранителям не увенчались успехом. Полиция, принимая вызовы, не приезжает и не фиксирует рубки", - сказала Дуканс.

Местная жительница Анна Богайчук сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что жители Хосты не видели разрешительных документов на вырубку леса. "Мы не видели разрешения на строительство, мы не видели оснований прав застройщика на землю, мы не видели оснований для вырубки леса на 9 или даже 13 гектарах", - сказала она.

Представитель застройщика Олеся Миценко заявила корреспонденту "Кавказского узла", что у застройщика "все документы есть", а "леса в зоне рубки нет". При этом согласно порубочному листу, который показали корреспонденту в департаменте лесопаркового хозяйства города, "специалист ЛПХ", подпись которой неразборчива, выписала порубочный лист 21 и 23 сентября на вырубку более чем тысячи растений. Однако, как утверждают жители Хосты, растений в лесопарке на 13 га, которые собираются застроить, не менее ста тысяч.

Напомним также, что, как писал "Кавказский узел", 9 октября в Сочи началась вырубка реликтового исторического парка возле пансионата "Светлана", однако после вмешательства местных жителей ее удалось остановить. Жители города потребовали от властей защитить парк, 40 процентов территории которого уже вырублены.