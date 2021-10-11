Защита обжаловала пожизненный приговор Добриеву

11 октября 2021, 00:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд, приговаривая уроженца Ингушетии Або Добриева к пожизненному сроку, ссылается на показания свидетелей, которые от них отказались. Свидетели заявили, что давали их под давлением, отметили адвокаты в апелляционной жалобе.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля 2019 года Або Добриев был задержан в своей квартире. Сначала он был заподозрен в нападении на силовиков во время митинга в марте 2019 года в Магасе. Но через несколько дней эти подозрения с Добриева сняли и возбудили другое дело – об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах. Дело дошло до суда в сентябре 2020 года. 1 октября стало известно, что Добриев был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в убийстве сотрудника МЧС, трех полицейских и покушении на солдат внутренних войск в Ингушетии и Северной Осетии. 3 октября защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Адвокат Добриева указывал, что все обвинение строится на показаниях Тимура Орцханова, который обвиняется в серии нападений на силовиков в 2010-2012 годах. 14 марта 2019 года Орцханов был депортирован из Германии в Россию вместе с женой и детьми. Дело Орцханова было передано в суд в начале августа. Добриев настаивает на своей невиновности и утверждает, что вообще не был знаком с Орцхановым.

Адвокаты Оксана Зайцева и Роман Раковский обжаловали обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Або Добриева в апелляционном военном суде. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил 10 октября адвокат Роман Раковский.

Приговор Добриеву был вынесен с нарушением постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2016 № 55 "О судебном приговоре", где в пункте 17 говорится, что "в силу презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях", - говорится в апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

На суде подробно говорилось о деятельности запрещенной на территории России террористической организации "Имарат Кавказ" и одного из его подразделений "Вилайят Галгайче" (запрещена судом на территории России), которая действовала на территории Назрани и Назрановского района Ингушетии в 2009-2010 годах. Судебным следствием, отмечается в жалобе, якобы установлено, что Або Добриев добровольно вступил в экстремистскую организацию, где под прозвищем "Иса" принимал участие в обороте оружия и в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Однако амир (руководитель) "Вилайят Галгайче" А. Даурбеков в зале судебного заседания заявил, что подсудимого Добриева он не знает и никогда не видел. "Человек по прозвищу "Иса" ему был знаком. Это Коригов Хамзат, который давно погиб. Следовательно, если бы А. Добриев состоял в преступной организации, то о нем А. Даурбеков если не видел, что маловероятно, то хотя бы слышал", - говорится в жалобе адвокатов.

Защита считает, что в основу приговора судом были положены в первую очередь показания Тимура Орцханова, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Также в апелляционной жалобе адвокаты приводят показания Орцханова о совместном участии с Добриевым в нападении на военнослужащих в поселке Майском. Об остальных операциях, в которых, по его словам, принимал участие Добриев, он знает только со слов других участников бандформирования. "Как следует из показаний свидетелей, адвокатов М. Хаматханова и Ш. Тепсаева, присутствовавших на очной ставке между Т. Орцхановым и А. Добриевым, Орцханов заметно нервничал и вел себя беспокойно. Для того чтобы уличить его во лжи, М. Хаматханов и Ш. Тепсаев пытались задать ему ряд вопросов, однако все вопросы были отведены следователем. Данный факт позволяет сделать вывод о ложных показаниях Т. Орцханова в части причастности А. Добриева к вменяемым ему в вину преступлениям, так как показания были даны им с целью минимизировать свою ответственность на совершенные в составе бандгруппы преступления", - считают адвокаты.

В приговоре суд также ссылается на показания А. Дидигова и Ю. Дидигова, как на доказательства, подтверждающие обвинения. В ходе предварительного следствия Ю. Дидигов дал показания, что совместно с Добриевым участвовал в нападении на здание Назрановской прокуратуры. О том, в каких операциях еще участвовал Добриев, ему было известно со слов других участников НВФ. Однако, как подчеркивают адвокаты в апелляционной жалобе, в ходе судебного заседания он отказался от показаний в части причастности Добриева к совершенным преступлениям. "Пояснил, что показания против Добриева он давал под давлением оперативных сотрудников, которые ему угрожали и применяли в отношении него физическое насилие, требовали от него оговорить Добриева. На самом деле Добриева он не знает, впервые он его увидел в ходе судебного заседания", - сказано в жалобе.

Также и А. Дидигов в ходе предварительного следствия сказал, что от Добриева он получил на кладбище автомат, а потом участвовал вместе с Добриевым в нападении на сотрудников ГИБДД. "Но на судебном заседании А. Дидигов отказался от показаний, данных во время предварительного следствия, и сказал, что Добриева он видит впервые сейчас, никогда его не видел и ничего о нем не слышал, а оговорить ему пришлось незнакомого человека под давлением силовиков, ему угрожали, оперативные сотрудники применяли в отношении него физическое насилие", - говорится в жалобе.

"И, тем не менее, в приговоре суд ссылается как на доказательства, подтверждающие обвинения, на показания А. Дидигова и Ю. Дидигова <...> Судом не приняты во внимание допрошенные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании ряд свидетелей, которые также в своих показаниях не приводят доводы причастия Добриева к вменяемых ему в вину преступлениям… Также не принята во внимание вся совокупность проведенных по делу судебных экспертиз, которые никак не свидетельствуют о причастности Добриева к вменяемым ему преступлениям…. Собранные по делу доказательства обвинения подтверждают факт существования преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений… с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийств граждан. Но эти доказательства не подтверждают причастность Добриева к совершению указанных преступлений. По мнению защиты, вина Добриева не доказана ни на предварительном следствии, ни в ходе судебного заседания", - говорится в апелляционной жалобе.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 389.15-389.20 УПК РФ, защита просит суд изменить приговор Южного окружного суда от 1 октября 2021 года и оправдать Добриева в связи с его непричастностью к совершению указанных преступлений.

Комментариями от представителей остальных сторон процесса относительно жалобы адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.