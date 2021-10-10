10 октября 2021, 11:28

Минобороны Азербайджана анонсировало учения морфлота на Каспии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учения военных с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа пройдут на Каспийском море, сообщило Минобороны Азербайджана.

Командно-штабные учения Военно-морских сил Азербайджана начнутся 11 октября.

В ходе учебных боев военные отработают задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщило сегодня Минобороны страны на своем сайте.  Учения будут проводиться с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа, отмечает оборонное ведомство.

Учения Военно-морского флота продлятся до 13 октября, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 по 20 сентября в Баку прошли совместные учения войск спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Ранее, с 6 по 11 сентября Азербайджан провел  совместные с Турцией учения в Лачинском районе. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.  

Примечание:

"Азербайджан и Армения обменялись военнопленными", "Останки солдата найдены на месте боев в Нагорном Карабахе", "Армянские правозащитники заявили об издевательствах над пленными в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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