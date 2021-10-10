Минобороны Азербайджана анонсировало учения морфлота на Каспии

10 октября 2021, 11:28

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Учения военных с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа пройдут на Каспийском море, сообщило Минобороны Азербайджана.

Командно-штабные учения Военно-морских сил Азербайджана начнутся 11 октября.

В ходе учебных боев военные отработают задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщило сегодня Минобороны страны на своем сайте. Учения будут проводиться с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа, отмечает оборонное ведомство.

Учения Военно-морского флота продлятся до 13 октября, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 по 20 сентября в Баку прошли совместные учения войск спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Ранее, с 6 по 11 сентября Азербайджан провел совместные с Турцией учения в Лачинском районе. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.