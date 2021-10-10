Жители Сочи остановили вырубку деревьев в реликтовом парке

10 октября 2021, 01:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи началась вырубка реликтового исторического парка возле пансионата "Светлана", однако после вмешательства местных жителей ее удалось остановить.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 и в 2018 годах двум фирмам было выдано разрешение на стройку двух апарт-отелей, и были заключены договоры долгосрочной аренды на муниципальную парковую зону, где расположена роща магнолий. Позднее все эти документы по требованию прокуратуры были отменены арбитражными судами. Но фирмы заключили договор с физлицом и передали ему права аренды на участок вместе с разрешением его застройки апарт-отелями. Лазаревский районный суд Сочи по иску этого физлица обязал мэрию заключить с ним договор аренды земли без торгов. Это решение мэрия обжаловала сначала в краевом суде, а затем подала кассационную жалобу. Краевой суд, как и районный, встал на сторону нового арендатора, посчитав, что он вместе с правом аренды участка приобрел право его застройки. 27 мая стало Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без удовлетворения жалобу администрации Сочи.

Единственный оставшийся реликтовый парк, находящийся в исторической зоне памятников истории и архитектуры микрорайона "Светлана", может погибнуть, поскольку ему угрожает застройка, рассказали сочинские активисты. По словам члена Географического общества, эколога Юлии Набережной, на территории парка произрастает роща магнолий, при этом одна из них признана "Памятником природы "Магнолия крупноцветная".

9 октября неизвестные лесорубы за час вырубили, по словам очевидцев, около 40 процентов реликтового исторического парка, расположенного у пансионата «Светлана». Под спил попали редкие великовозрастные деревья, Сочинцы рассказали, что спил начался примерно в 12.00 мск, но после 13.00 мск был остановлен.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте событий. За строительным забором, огораживающим парк, корреспондентом были обнаружены свежеспиленные стволы огромных деревьев.

Сообщение о застройке общественной территории парка пансионата "Светлана" поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 6 октября. "Несмотря на однозначную позицию мэра города и прокуратуры города Сочи, а также вынесенные судебные решения, которыми спорные участки признаны общественной парковой зоной, не подлежащей застройке, группа граждан <...> пытается сохранить за собой возможность застройки участков", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

«Жители, обнаружив рубки, обратились лично к мэру Сочи Алексею Копайгородскому с требованием остановить произвол», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Ольшанский, который вместе с другими местными жителями помешал дальнейшей вырубке деревьев.

Представитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "мэр лично дал команду остановить рубку и разобраться в случившемся после получения сообщения об этом".

«Однако, пока люди звонили и вызывали на место события полицию, приставов, сотрудников мэрии лесорубы успели завалить приблизительно процентов 40 от всего парка и оголили территорию, готовя ее к застройке», - рассказал житель микрорайона «Светлана» Виктор Леонидов.