Российские разведчики провели учения в горах Южной Осетии

09 октября 2021, 15:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Разведчики Южного военного округа провели в горах Южной Осетии маневры, в ходе которых отработали навыки разведки, поиска и уничтожения условного противника и взаимодействие с авиацией.

"[В ходе учений] применялись беспилотные летательные аппараты. Также подразделения специального назначения выполняли задачу в составе разведывательных дозоров и диверсионных групп", – сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Разведчики задействовали специальное оборудование, в частности станции ближней разведки и комплексы разведки управления и связи КРУС "Стрелец". Солдаты передавали информацию о местоположении условного противника экипажам бомбардировщиков Су-24М, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января на российской военной базе в Южной Осетии военные провели учения по отражения атаки, освобождению захваченных зданий и взятию в плен.