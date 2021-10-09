09 октября 2021, 15:14

Российские разведчики провели учения в горах Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Разведчики Южного военного округа провели в горах Южной Осетии маневры, в ходе которых отработали навыки разведки, поиска и уничтожения условного противника и взаимодействие с авиацией.

"[В ходе учений] применялись беспилотные летательные аппараты. Также подразделения специального назначения выполняли задачу в составе разведывательных дозоров и диверсионных групп", – сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Разведчики задействовали специальное оборудование, в частности станции ближней разведки и комплексы разведки управления и связи КРУС "Стрелец". Солдаты передавали информацию о местоположении условного противника экипажам бомбардировщиков Су-24М, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января на российской военной базе в Южной Осетии военные провели учения по отражения атаки, освобождению захваченных зданий и взятию в плен.

Примечание:

"Минобороны привлекло военную полицию Чечни к масштабным учениям", "Военные из Чечни привлечены к маневрам на Ставрополье", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ".

Автор: "Кавказский узел"

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