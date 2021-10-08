"Яблоко" оспорило итоги выборов на двух участках в Волгограде

08 октября 2021, 15:50

Суд в Волгограде начал рассмотрение исков партии "Яблоко" об отмене итогов голосования на участках № 304 и 314. Многочисленные нарушения, отмеченные оппозиционерами, дают повод пересмотреть результаты выборов на этих участках, подтвердил юрист.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области наблюдатели от "Яблока" подали не менее 50 жалоб на нарушения во время выборов 17-19 сентября, преимущественно на нарушения при голосовании вне помещений. В частности, член избиркома области с правом совещательного голоса от партии "Яблоко" Владимир Титов подал в ТИК Ворошиловского района жалобу на действия УИК № 304, указав, что в списках избирателей не сделаны записи "вне помещения" против каждого избирателя из реестра. Он указал и на другие нарушения, потребовав признать все бюллетени в переносных ящиках недействительными. Районная ТИК 18 сентября отказала Титову в удовлетворении жалобы в полном объеме.

По данным избиркома, в Волгоградской области на выборах в Госдуму по 81-му округу победу одержал единоросс Алексей Волоцков (61,74% голосов), второе место у Светланы Светличной (КПРФ) – 13,70%. По 83-му избирательному округу победил единоросс Владимир Плотников (55,31%), второе место у кандидата от КПРФ Валерия Могильного (19,56%). В 84-м округе победил единоросс Олег Савченко (51,55%), у Дениса Ускова от КПРФ – 17,89% голосов. В 82-м округе победил единоросс Андрей Гимбатов (56,14%), второе место у кандидата от КПРФ Андрея Анненко (14,43%), а Дмитрий Калашников ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 12,37% голосов. По федеральному избирательному округу "Единая Россия" набрала 58,44% голосов, КПРФ – 14,76%, ЛДПР – 11,12%, "Справедливая Россия" – 5,77%. Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,96%, сообщили в облизбиркоме.

Районная ТИК объяснила отказ признать нарушения на участке № 304

В Ворошиловском райсуде Волгограда сегодня прошли предварительные заседания по двум искам партии "Яблоко" к УИК № 304 и 314. В частности, оппозиционеры потребовали признать недействительными решения УИК № 304 и итоги голосования на этом участке. "На избирательном участке № 304 были допущены нарушения избирательного законодательства, которые не позволяют выявить действительную волю избирателей", – говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно заявлению, свидетелями нарушений стали Владимир Титов и член УИК с правом совещательного голоса от "Яблока" Ирина Решетникова. Она 17 сентября подала три жалобы в УИК на то, что председатель УИК не дает ей ознакомиться с реестром учета заявлений граждан для голосования вне помещения, воспрепятствует в проведении фото- и видеосъемки, а также на нарушение порядка голосования вне помещения. "В отсутствие заполненного реестра члены УИК выехали со 187 бюллетенями и непонятным списком на голосование вне помещения", – указала Решетникова.

"В таких условиях создавалась возможность грубейшего нарушения принципа равного избирательного права в соответствии с статьей 5 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ", – говорится в заявлении.

Жалобы подавались и в последующие дни, указали истцы. Так, 18 сентября Ирина Решетникова пожаловалась на то, что УИК "работала в 07.20 вне помещения УИК со списками избирателей", что на "акте к сейф-пакету с использованием переносного ящика № 4 не указано число выданных бюллетеней", и потребовала провести проверку. 20 сентября была подана жалоба о том, что на акте к пяти сейф-пакетам с использованием стационарного ящика №1 за 17 сентября не указано число выданных бюллетеней. В тот же день Решетникова подала жалобу и на то, что "подсчет бюллетеней не проводился отдельно по каждому кандидату и велся одновременно из разных пачек, результаты не оглашались отдельно после подсчета по каждой пачке отдельно в нарушение пункта 18 статьи 85 ФЗ от 22.02.2014 N 20".

"Ответ на жалобу не был дан вообще, в том числе на заключительном заседании УИК по подведению итогов голосования, – говорится в заявлении. – 20 сентября был составлен акт о нарушении порядка подсчета голосов... Акт подписали четыре члена УИК с правом совещательного голоса. Жалобы на решения УИК и ТИК Владимир Титов подавал в вышестоящие комиссии, они отказали в удовлетворении его требований".

ТИК Ворошиловского района в своем ответе опровергла информацию о нарушениях, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Титов. "Они в своих ответах говорят, что не существует нормы, когда в списках избирателей нужно делать отметки при голосовании вне помещения, а эта норма существует, она четко прописана в законе – что перед выездом на голосование вне помещения ставятся отметки в списках избирателей. ТИК практически своим ответом признала, что в списке избирателей не было отметки "вне помещения". Это предпосылка к нарушению прописанного в Конституции права на равное избирательное право. Тем самым люди могли прийти и проголосовать дважды – одни раз на участке, второй раз дома. Для этого и прописано в законе, что перед выездом должны стоять отметки «голосование вне помещения»", - рассказал он.

Владимир Титов перечислил три нарушения, которые, по его мнению, являются поводом для отмены итогов голосования на УИК № 304. "Первое нарушение - воспрепятствование наблюдению члену с правом совещательного голоса, что по 77-й статье 67-го закона является основанием для отмены итогов. Второе – составление акта, в котором не указаны цифры, и третье – это отказ сделать проверку по нарушениям. В положении ЦИК о трехдневном голосовании прописано, что если число обнаруженных бюллетеней больше записанного в акте, то проводится проверка. И если она это устанавливает, то все бюллетени признаются недействительными", - сказал Титов.

"Яблоко" обвинило УИК № 314 в ряде нарушений

Другой иск "Яблока" касается нарушений на УИК № 314. Они также не позволяют выявить действительную волю избирателей, говорится в исковом заявлении "о признании незаконными решений и действий/бездействия участковой избирательной комиссии и признании недействительными итогов голосования на избирательном участке № 314", копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В иске указаны нарушение порядка подсчета голосов, порядка голосования вне помещения и воспрепятствование работе члена комиссии с правом совещательного голоса.

В частности, согласно тексту заявления, 20 сентября члены УИК «не подсчитывали избирательные бюллетени путем перекладывания их по одному, не позволяя увидеть отметок избирателей; не оглашали содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки; осуществляли одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек», отмечается в исковом заявлении. Согласно документу, член УИК № 314 с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Рудольф Лобачев начал фотографировать нарушения на телефон и дважды предупредил членов комиссии об административной ответственности, но "реакции не последовало". В удовлетворении жалобы в УИК на нарушение порядка подсчета голосов Лобачеву было отказано, а факт нарушения порядка подсчёта голосов признан неустановленным, при этом видеоматериалы не изучались, отмечается в документе.

Также в исковом заявлении говорится, что 17 сентября «выездное голосование в переносные ящики № 1,2,3 проводилось в отсутствие на избирательном участке надлежаще оформленного реестра». «Данное нарушение было обнаружено вследствие отказа члену УИК №314 с правом совещательного голоса Лобачеву Р.Д. в ознакомлении с реестром. В 18 ч. 38 мин. этот факт Лобачевым Р.Д. зафиксирован на видео, где председатель комиссии под запись подтверждает отсутствие реестра на избирательном участке», - отмечается в нем. В удовлетворении жалобы в УИК Лобачеву было отказано, видеоматериалы комиссией не изучались, утверждают авторы иска.

Также в исковом заявлении отмечается, что УИК № 314 «систематически» отказывала Рудольфу Лобачеву в праве на ознакомление со списками избирателей и реестром заявок для голосования вне помещения комиссии.

Судья согласился приобщить к делу документы и видеозаписи

Суд сегодня лишь рассматривал заявленные сторонами ходатайства, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Антон Гетманенко, представлявший в суде интересы административного истца.

"Нами было заявлено много ходатайств об истребовании документов. Часть ходатайств была удовлетворена, а также удовлетворили ходатайство об истребовании видеозаписей. Административный ответчик – участковая избирательная комиссия, и привлечена также областная избирательная комиссия. Они возражали против истребования документов, ссылаясь на то, что они находятся в запечатанных мешках, и их нельзя распечатывать. Мы ссылались на то, что это не является препятствием, поскольку в судах успешно исследуют и более значимые документы – материалы гражданских и уголовных дел, а также, сведения, составляющие гостайну. Кроме того, они возражали против приобщения видеозаписей, просили отложить этот вопрос на более позднюю дату заседаний. Но судья [...] удовлетворил наши ходатайства", – рассказал Гетманенко.

По его словам, сторона ответчика "устно озвучила", что не согласна с искам, и нарушений не допущено. "Однако письменных возражений не представили. Мы считаем, что, поскольку по каждому делу заявлено несколько нарушений, то в совокупности их можно рассматривать как грубые и влекущие признание выборов по конкретным участкам недействительными. Следующее заседание по этим делам состоится 15 октября", – сказал юрист.

Он уточнил, что иски на нарушения на выборах в Волгоградской области подала только партия "Яблоко". "Всего поданы иски по восьми участкам – в Волжском, в Дзержинском, Тракторном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах", – сказал Гетманенко.

Юрист не исключил пересмотра итогов выборов на участках 304 и 314

"Кавказский узел" направил запрос в облизбирком с просьбой представить позицию по поданным в суды искам, но ответа пока не получил. При этом в ответе зампредседателя облизбиркома Юлии Чернышковой от 19 сентября на жалобу Владимира Титова по УИК № 304 говорится, что "невнесение отметки в список избирателей "вне помещения" перед проведением голосования вне помещения не является основанием… для признания избирательных бюллетеней недействительными, а также не свидетельствуют об искажении волеизъявления избирателей при осуществлении голосования на указанном избирательном участке".

По окончании голосования вне помещения члены УИК 304 в присутствии наблюдателей составили акт, при этом "от лиц, присутствовавших при проведении голосования, жалоб на нарушение процедуры его проведения не поступало", – сообщила зампред облизбиркома.

Согласно видеозаписи, председатель УИК предупреждала о предстоящем выезде, говорится в ответе Юлии Чернышковой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

У суда есть основания для удовлетворения исков, однако учтет ли он их – "большой вопрос", сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не участвующий в судебном споре.

"Для пересмотра результатов выборов есть все законные основания. Однако в подобных делах трудно добиться, чтобы суд досконально исследовал необходимые доказательства, в частности, записи камер видеонаблюдения или видеозаписи, сделанные наблюдателями. При таком подходе трудно рассчитывать на доскональное соблюдение норм закона", – пояснил юрист.

По его словам, практика отмены итогов голосования по отдельным участкам есть. "Но она ничтожна. Не думаю, что в данном случае суд встанет на сторону истца. Отмена голосования по отдельным участкам не является основанием для отмены итогов по всему округу", – сказал Сергей Иващенко.

В Волгоградской области с 17 по 19 сентября наряду с голосованием на выборах в Госдуму проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, а также выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".