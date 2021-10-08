Жительница Дагестана задержана за сбор денег для вывоза детей с Ближнего Востока

08 октября 2021, 15:16

Следствие задержало жительницу Бабаюртовского района Дагестана, которая собирала деньги под предлогом вывоза детей с Ближнего Востока.

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова неоднократно сообщала о возвращении детей из Сирии и Ирака в регионы юга России. Так, 19 апреля она отчиталась о возвращении 44 детей с Ближнего Востока в Россию, в том числе в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край. 3 июля из Сирии прилетели 23 ребенка, в том числе дети уроженцев Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. По словам Кузнецовой, с 2018 года из Сирии и Ирака возвращен на родину 341 российский ребёнок, 106 детей остаются в лагере Аль-Холь, на них уже готовы документы.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Уголовное дело о мошенничестве расследуется в Дагестане в отношении группы местных жителей. Следствие предположило, что они выманивали деньги под предлогом возвращения на родину находящихся на Ближнем Востоке детей, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия, "неустановленные лица" обманом получали от граждан деньги, пообещав "содействие в возвращении детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке". "7 октября по подозрению в причастности к данной преступной деятельности задержана жительница Бабаюртовского района", - проинформировало сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.