03 октября 2021, 11:32

Российско-алжирские учения начались в Северной Осетии

Алжирские и российские военные отработают навыки борьбы с террористами на первых совместных учениях на полигоне в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.

Церемония открытия первых международных российско-алжирских учений сегодня прошла на полигоне Тарский.

В ходе учебных боев военные будут отрабатывать навыки по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, взрывных устройств, ведения радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности, сообщило со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева РИА "Новости".

В учениях примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа, а также порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира, отметил представитель округа.

Учения продлятся до 11 октября, их задачей является повышение готовности сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом, сказал Астафьев.

Всего до конца года военнослужащие из Южного военного округа примут участие в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Армении, Египта, Индии, Казахстана, Пакистана и Южной Осетии, привел сообщение пресс-службы округа ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в августе военнослужащие всех родов войск приняли участие в учениях, начатых на 20 полигонах в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщили военные.

Примечание:

"Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии". "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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