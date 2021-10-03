Российско-алжирские учения начались в Северной Осетии

03 октября 2021, 11:32

Алжирские и российские военные отработают навыки борьбы с террористами на первых совместных учениях на полигоне в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.

Церемония открытия первых международных российско-алжирских учений сегодня прошла на полигоне Тарский.

В ходе учебных боев военные будут отрабатывать навыки по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, взрывных устройств, ведения радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности, сообщило со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева РИА "Новости".

В учениях примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа, а также порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира, отметил представитель округа.

Учения продлятся до 11 октября, их задачей является повышение готовности сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом, сказал Астафьев.