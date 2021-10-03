Российско-алжирские учения начались в Северной Осетии

Алжирские и российские военные отработают навыки борьбы с террористами на первых совместных учениях на полигоне в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.
Церемония открытия первых международных российско-алжирских учений сегодня прошла на полигоне Тарский.
В ходе учебных боев военные будут отрабатывать навыки по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, взрывных устройств, ведения радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности, сообщило со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева РИА "Новости".
В учениях примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа, а также порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира, отметил представитель округа.
Учения продлятся до 11 октября, их задачей является повышение готовности сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом, сказал Астафьев.
Всего до конца года военнослужащие из Южного военного округа примут участие в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Армении, Египта, Индии, Казахстана, Пакистана и Южной Осетии, привел сообщение пресс-службы округа ТАСС.
"Кавказский узел" также писал, что в августе военнослужащие всех родов войск приняли участие в учениях, начатых на 20 полигонах в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщили военные.
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