Роспотребнадзор разрешил лаганцам использовать для питья водопроводную воду

03 октября 2021, 04:16

Ограничения на употребление водопроводной воды в городе Лагани и селах Северное, Джалыково, Красинское, где в июле были обнаружены опасные для здоровья человека химические вещества, сняты Роспотребнадзором. Улучшение показателей связано с похолоданием, считает глава Лаганского района Очир Очиров, который не исключил, что следующим летом проблема с питьевой водой может повториться.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля глава калмыцкого управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев распорядился "исключить использование воды централизованной системы водоснабжения" жителями города Лагани и села Северного, во всем Лаганском районе введен режим повышенной готовности. 13 июля местные власти отчитались об установке на улицах Лагани стационарных емкостей с питьевой водой. Пользователи Instagram, позиционирующие себя как местные жители, раскритиковали чиновников за то, что они слишком долго не принимали мер в ситуации с водопроводной водой, которая не соответствует нормам СанПиН, собирая при этом коммунальные платежи в полном объеме. 22 июля стало известно, что лаганцы, не поверив заверениям властей об улучшении качества воды, направили ее на экспертизу.

Согласно результатам анализа проб, опубликованным на странице администрации Лагани 13 июля, вода в местном водопроводе не соответствует нормативам по мутности, цвету и запаху. В наихудших пробах вода оказалась в четыре-шесть раз более мутной, чем допустимо, нормы по цветности превышены в 3,5-4,5 раза, а при норме по запаху в два балла эта вода получила три. В одной из пяти проб зафиксировано повышенное содержание хлороформа (в три-шесть раз) и бромдихлорметана (в полтора раза). Пробы были взяты 7 июля, а результаты их анализа получены на следующий день. Таким образом, режим повышенной готовности был введен спустя пять дней после того, как было подтверждено несоответствие воды нормативам.

Постановлением главного санитарного врача Калмыкии ограничение на использование для питья водопроводной воды в Лагани и селе Северном было снято 1 октября, сообщается на официальной странице Лаганского района в Instagram. В селах Красинское и Джалыково Роспотребнадзор разрешил употреблять для питья воду из-под крана с 16 сентября, уточняют районные власти.

"По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных 21 сентября 2021 года из Красинского водохранилища, резервуара чистой воды и распределительной сети города Лагани, вода соответствует нормативам по содержанию химических загрязнителей, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций: бромдихлорметан, хлороформ, гексахлорбензол, 4,4-дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ, бытовое название – «дуст» – прим. "Кавказского узла") и его метаболиты (по содержанию в распределительной сети г.Лагани в концентрации от 0,006 до 0,18 мг/дм3), уровень цветности запах и мутность", - говорится в постановлении главы Управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангара Санджиева от 1 октября, опубликованном в Instagram.

"Разрешить использование питьевой воды централизованной системы водоснабжения населением г.Лагани, с.Северное для питья и приготовления пищи", - распорядился главный санврач Калмыкии и отменил свое постановление от 9 июля, согласно которому были введены ограничения на использование воды в городе Лагани, селах Северное, Красинское, Джалыково.

Исчезновение резкого запаха и нормализация цвета воды связаны в большей степени с похолоданием в республике, заявил 2 октября корреспонденту "Кавказского узла" глава Лаганского района Очир Очиров. Он не исключил, что следующим летом качество питьевой воды может вновь ухудшиться. "Запах исчез, когда на улице похолодало и перестали цвести сине-зеленые водоросли. Если следующее лето будет аномально жарким, как это было два года подряд, ситуация может повториться. Но я надеюсь, что третий год кряду такой жары уже не будет. Цветение этих водорослей – проблема не только Лагани, с этой проблемой сталкиваются по всей России", - сказал Очиров.

Кардинально решить вопрос с питьевой водой можно лишь за счет строительства современных очистных сооружений, подчеркнул глава Лаганского района. "Наш район вошел в федеральную программу «Чистая вода» на 2023-2024 годы. Мы уже подготовили смету – строительство новых очистных сооружений стоит 150-160 млн рублей. Это будут уже современные очистные, которые справятся со всеми загрязнениями. Советские очистные сооружения давно морально устарели. В те годы, когда их строили, и нормы были другие. Одни лишь угольные фильтры не способны очистить воду так, чтобы она соответствовала нынешним требованиям", - констатировал Очиров.

Строительство станции очистки воды в Лагани планируется в 2022-2023 годах, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. "Мы приступили к строительству станций очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения в селе Троицкое [Целинного района] и посёлке Цаган Аман [Юстинского района]. Работы планируем завершить до конца 2022 года. А в 2022-2023 годах планируем построить ещё три объекта водоснабжения в сёлах Яшалта и Ульяновское [Яшалтинского района], а также городе Лагань", - написал Хасиков на своей странице в Instagram 15 сентября. Для решения вопроса качественного водоснабжения в республике будет реализовано 36 мероприятий в рамках проекта "Чистая вода", заверил глава Калмыкии.

Резкий запах воды действительно исчез "в конце лета", но даже после опубликования указа главного санврача Калмыкии лаганцы не рискуют использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Лагани Джангар Сангаджиев. "Власти утверждают, что воду из-под крана уже можно пить, но я пока не рискую и продолжаю пользоваться покупной водой. Многие мои знакомые тоже покупают, потому что не верят, что анализы пришли в норму. До того, как появился запах дуста, и в воде были обнаружены ядовитые пестициды, тот же ДДТ - я пользовался водопроводной водой для приготовления пищи. Но теперь решил покупать", - сказал Сангаджиев.

Жительница Лагани Валентина подтвердила, что запах и цвет воды нормализовались, но она тоже опасается пить воду из-под крана. "По химическим и бактериологическим показателям вроде все в норме. Но я и раньше не пила воду из-под крана. Мы всегда покупали воду, а после всех этих историй – водопроводную воду для питья использовать страшно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь в семье лаганца Юрия после снятия ограничений стали готовить пищу на водопроводной воде. "Были бы лишние деньги, может быть, перешел бы на покупную воду. А так нам остается надеяться, что показатели действительно в норме. Пьем водопроводную – запаха нет. Пока были ограничения – пользовались той, что развозили бесплатно. Разницы не замечаю", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Лагани не провели независимую экспертизу воды, поскольку неправильно взяли пробы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, попросивший не указывать его имени. "Мы отправили воду из-под крана на физико-химическое и бактериологическое исследования. Но по незнанию не учли множество нюансов, когда брали пробы. Там нужны специальные пробирки, есть определенные требования к фиксации места и времени. В общем, для суда и прокуратуры результаты наших исследований не имели бы значения. Так что я даже не вчитывался в полученные показатели. А потом власти начали заниматься очисткой – и мы не стали брать повторные пробы", - пояснил лаганец.