Политологи сравнили задачи новоизбранных глав регионов Северного Кавказа

02 октября 2021, 20:34

Исходя из задач по обеспечению политической стабильности, у Рамзана Кадырова и Рашида Темрезова меньше проблем, чем у Сергея Меняйло, которому придется решать застарелые проблемы и минимизировать протестный потенциал в условиях непризнания коммунистами итогов парламентских выборов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", партия власти выиграла на Северном Кавказе парламентские выборы и по одномандатным округам, и по федеральным спискам в Госдуму. Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ заявил, что не признает итоги голосования. Выборы в Северной Осетии прошли с многочисленными вбросами и фальсификациями при подсчете голосов, нарушениями при голосовании на дому и препятствием работе наблюдателей, говорится в заявлении комитета.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября. В последний день выборов депутаты парламентов Северной Осетии и Карачаево-Черкесии избрали руководителей этих республик – Сергея Меняйло и Рашида Темрезова. Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии 9 апреля, а Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 2011 года.

Путин показал особое отношение к Кадырову, Меняйло и Темрезову

После выборов Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами регионов, и примечательно, что к президенту обратились главы трех регионов Северного Кавказа – Чечни, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, указал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ставропольского краевого общественного фонда "Содействие-Юг", конфликтолог, бывший профессор Ставропольского госуниверситета Юрий Ефимов.

"То, что выступили главы только этих трех регионов СКФО, уже о многом говорит. На таких встречах ничего просто так не бывает. Значит, Путин хотел показать свое особое отношение к ним. Понятно, что на Северном Кавказе есть политик, который уже вышел на федеральный уровень, и это Кадыров. А Меняйло был выделен как человек, только пришедший на важную должность. Он тоже человек не случайный, к нему особое доверие и требования значительные. Что касается Темрезова, то он уже в третий раз избирается главой КЧР, и раз ему дали слово на встрече, значит, к нему тоже имеется определенный уровень доверия", – сказал Юрий Ефимов.

Рамзан Кадыров набрал наибольшее в мире количество голосов на выборах глав регионов – 99,7%. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли этот результат неправдоподобным и нелепым. В ходе онлайн-встречи, состоявшейся 25 сентября, Кадыров, усмехаясь, доложил Путину, что "Единая Россия" получила в Чечне голоса 96% избирателей, тогда как ни одна из других партий не набрала и 1%. В ответ Путин указал, что результат выборов в Чечне "может показаться нереалистичным". "Но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, <...> и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", – сказал президент, поздравив Кадырова с победой на выборах.

Однозначно можно сказать, что Путин в целом удовлетворен результатами, которые показали Темрезов и Меняйло на выборах, считает политолог Дмитрий Орешкин. "В том смысле, что налицо административный контроль со стороны этих политиков и получение тех цифр, которые нужны Кремлю. С этой задачей они справились. Как эти цифры получаются, Путина не волнует. Главное, что эти политики показали полный контроль в своих регионах. Следовательно, они будут пользоваться доверием президента. Кто на каком уровне, мы увидим по результатам их дальнейшей работы", – сказал Дмитрий Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Первоочередная задача обоих глав на новом сроке – продемонстрировать лояльность к Кремлю, полагает Орешкин. "Для Кремля важно почувствовать, что главы этих регионов полностью осуществляют политический и силовой контроль на своей территории. Этим они покажут свою лояльность Кремлю. Главное, чтобы не было уличных протестов, забастовок, дестабилизации, межнациональных конфликтов. А дальше уже можно подумать об улучшении социально-экономической ситуации, развитии экономики, создании рабочих мест и так далее. Но все это на втором плане по своей значимости. Главное требование и задача – стабильность", – подчеркнул он.

Задача Меняйло сложнее, чем у Кадырова и Темрезова

По мнению Юрия Ефимова, требования президента к Меняйло выше, чем к Темрезову. "Однозначно можно говорить о том, что у президента больше требований к Меняйло. В КЧР ситуация в принципе стабильная, и раз Темрезову позволяют избираться в третий раз, значит, он справляется со своими обязанностями. Требования к нему – продолжить в том же духе. А в случае с Меняйло ситуация другая. Путина не удовлетворяла работа предыдущих глав Северной Осетии, поэтому пришел Меняйло. Теперь, после избрания, от него ждут эффективной работы, стабилизации политической ситуации в регионе, решения проблемы с КПРФ, которые не признают результаты выборов. [Ему нужно] свести к нулю протестный потенциал. Вот что от него ждут на начальном этапе", – заключил профессор.

Он добавил, что проблемы есть во всех регионах. "Но задачи глав КЧР и Северной Осетии – поддержка межнационального согласия, улучшение социально-экономической ситуации, решение проблемы безработицы, создание новых рабочих мест, развитие курортов, борьба с экстремизмом и терроризмом. Не всегда решение этих проблем зависит от главы региона, но его задача – хотя бы не бояться обозначать их и пытаться решить их вместе с федеральным центром", – подчеркнул Ефимов.

В целом все главы северокавказских регионов, кроме Рамзана Кадырова, равны в своей значимости для Путина, считает ставропольский журналист, главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин. "Из кавказских губернаторов для Путина значим только Кадыров, отношение ко всем остальным – абсолютно одинаково ровное. То есть говорить, что Коков оказался важнее или статуснее Меняйло, а Темрезов – Меликова, – это все конспирология", – сказал Чаблин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, уровень развития республик СКФО сейчас примерно одинаков, и проблемы одинаковы. "О них Путин говорил на встречах с Меликовым, Меняйло и Темрезовым – это изношенность инфраструктуры, отток населения, безработица. Об этом же, кстати, говорится и в недавнем отчете Счетной палаты, которая поставила "неуд" госпрограмме развития СКФО. Кавказский регион так и не стал привлекательным для крупных инвесторов – отсюда и финансовая несамостоятельность, и социальные проблемы", – отметил Чаблин.

Премьер Михаил Мишустин 15 июня озвучил вывод, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа "не принесла ощутимых результатов", и что существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. А Счетная палата России в апреле распространила отчет, согласно которому институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей в качестве поддержки, но не достигли поставленных целей, их деятельность оказалась убыточной. Аудиторы сочли, что институты развития СКФО нуждаются в реорганизации. Так, не был создан инновационный медицинский кластер при том, что на разработку проекта из федерального бюджета направили около двух млрд рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам, которыми управляет АО "Курорты Северного Кавказа".

Если говорить о внутриполитической ситуации, то в Карачаево-Черкесии она сейчас стабильнее, считает Чаблин. "Сильные кланы (Деревы, Каитовы, Арашуковы) разгромлены, даже намека на оппозицию нет. В Осетии все намного волатильнее – и кланов влиятельных больше осталось, и оппозиция есть. Об этом говорит свежий скандал с заявлениями Зюганова о фальсификациях на выборах. То есть Меняйло нужно договариваться с намного большим числом игроков, чем Темрезову и уж тем более Кадырову", – указал политолог.

Политологи считают, что КПРФ не будет организовывать протесты

Уличных протестов из-за непризнания коммунистами итогов выборов не будет, полагает Орешкин. "Конечно, там не будет никаких протестов. КПРФ просто сделала заявление о непризнании итогов. На этом все. Силовая ситуация под контролем Меняйло. Активистов в случае необходимости напугают, самых активных на какое-то время интернируют, и массовых акций не будет", – уверен политолог.

С этим согласен и Юрий Ефимов. "Мне не кажется, что КПРФ будет протестовать и проводить акции", – сказал он.

Отметим, что член фракции КПРФ, депутат республиканского парламента Елена Князева и представитель реготделения КПРФ в Северной Осетии Марат Айляров не ответили на письменный вопрос "Кавказского узла" о планах провести акции протеста в связи с непризнанием итогов выборов.

Выборы в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии ничем принципиально не отличались от выборов в других регионах Северного Кавказа – там использовались те же механизмы фальсификации, считает координатор сети региональных отделений "Голоса"* Виталий Аверин. "Официальные результаты не отражают реального волеизъявления. Они сами по себе являются аномальными, и в целом по региону отражают единственный расклад: неважно, как проголосовали, важно, как посчитали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что регионы Северного Кавказа называют "электоральными султанатами". "Из этого ряда только Ставрополье выпадает", – добавил Аверин.

Координатор "Голоса" также добавил, что в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии не было таких аномалий, как на семи участках в Дагестане и одном в Чечне, где "Единая Россия" получила очень мало голосов или ни одного.

Подробнее о сентябрьских выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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