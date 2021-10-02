Строительство жилого комплекса в Краснодаре. Фото с сайта "Жккино.рф"

02 октября 2021, 04:25

Кубанских застройщиков обвинили в обмане более чем 300 дольщиков

В Краснодаре застройщики получили от дольщиков 250 миллионов рублей на строительство трех жилых домов в Прикубанском районе. Здания были построены с нарушением разрешенной этажности, их не приняли в эксплуатацию, два дома по решению суда уже снесены, всего от действий обвиняемых пострадало более 300 человек, сообщило краевое управление МВД.

Уголовное дело в отношении трех жителей края в возрасте от 38 до 47 лет, собиравших деньги с дольщиков для строительства домов, направлено в Краснодарский суд для дальнейшего рассмотрения.

Трех застройщиков обвинили в хищении 250 миллионов рублей у дольщиков, сообщило 1 октября на своем сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемые заключили с дольщиками договоры на строительство трех жилых домов в Прикубанском районе. Здания были построены с нарушением разрешенной этажности, их не приняли в эксплуатацию, два дома по решению суда уже снесены, информировала пресс-служба краевого управления МВД.

Обвиняемым грозит наказание, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщил 1 октября "Коммерсант".

Согласно части 4 статьи  159 УК РФ, за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Для возмещения ущерба пострадавшим следователь подал ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемых на сумму 146,6 миллиона рублей. Двух застройщиков заключили под стражу на время предварительного следствия, информировало издание.

"Кавказский узел" регулярно пишет о проблемах дольщиков на Кубани, так, в июле в Хостинский райсуд было направлено дело шести жителей Сочи и Московской области, которые под предлогом строительства в Сочи двух апарт-отелей и ЖК "Туапсинский" похитили 3,4 миллиарда рублей у 949 жителей Кубани и других регионов, сообщила прокуратура.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана"  в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"В Краснодаре осужденный за обман 169 дольщиков застройщик освобожден в зале суда", "Дольщики ЖК "КарандашЪ" перекрыли дорогу в центре Краснодара", "Суд добавил полгода заключения застройщику за обман 200 дольщиков в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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