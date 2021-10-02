Али Ибрагимов обвинил застройщика в нападении на него в Дербенте

02 октября 2021, 01:27

Причиной нападения в кофейне Дербента стал давний конфликт с застройщиком, заявил бывший директор музея-заповедника "Нарын-кала" Али Ибрагимов. Он опасается, что напавший на него попытается уйти от ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября на бывшего директора музея-заповедника "Нарын-кала" Али Ибрагимова напали в кофейне в центре Дербента. Ибрагимов был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. Нападавший задержан, сообщило МВД Дагестана.

Али Ибрагимов, будучи директором Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, конфликтовал с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за работ в парке Низами Гянджеви: директор музея попытался остановить реконструкцию парка. В феврале 2020 года Ибрагимов оставил этот пост по собственному желанию. Новый директор музея инициировал проверку работы учреждения и обвинил предшественника в недостаточном внимании к научной и хозяйственной деятельности. 14 октября 2020 года силовики задержали Али Ибрагимова в Москве по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба на сумму около 1,6 миллиона рублей и доставили в Дагестан. Суд назначил Ибрагимову штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщил он сам корреспонденту "Кавказского узла".

Али Ибрагимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после нападения находится в больнице. Он считает, что нападение на него связано с его борьбой против застройки многоэтажными домами старой части Дербента. "С 2013 года, будучи директором музея-заповедника, я препятствовал застройке старой части города. Тогда застройщики через правительство республики, тогдашнюю администрацию города, пытались построить там высотные дома на месте одно-двухэтажных зданий. Высота зданий там не должна была превышать 10 метров. Но собирались возводить 9-12 этажей. Хотя никакой инфраструктуры в районе под такую постройку нет, она не предусмотрена под такую высотность. Нет для этого ни канализации, ни парковки, ни скверов, ни школы и детсадов. Плюс ко всему это уродовало бы пространство старой части – исторического ядра Дербента", – сказал Ибрагимов.

Он рассказал, что направил порядка тысячи писем с обращениями в различные инстанции – от архитектурного бюро города до министерства культуры страны, и в итоге в 2016-2017 годах ему удалось добиться запрета на строительство высотных зданий в охранной зоне на законодательном уровне. Однако застройщики собирали у людей деньги и обещали им жилье, а в итоге их обманули, сказал Ибрагимов.

"Я был против любого, кто хотел возводить многоэтажки в том районе. Я этого не стеснялся и не боялся. Потому что никто из тех, кто разрешал там строиться, не связывал свою дальнейшую судьбу с Дербентом", – пояснил он.

По словам Ибрагимова, тогда против него была развернута информационная война на различных ресурсах – появились публикации, в которых его стали обвинять в том, что он начал эту борьбу, чтобы вымогать у застройщиков деньги.

Затем действующего гендиректора строительной компании задержали, его и бывшего директора компании в публикациях в соцсетях стали обвинять в мошеннических схемах при строительстве домов, рассказал Ибрагимов.

17 сентября на странице МВД Дагестана mvd.dagestan в Instagram было опубликовано сообщение о задержании и этапировании из Москвы находящегося в федеральном розыске гендиректора строительной компании. Он подозревался в мошенничестве в особо крупном размере. По версии полиции, глава компании получил более 100 миллионов рублей от 45 дольщиков, которым обещал квартиры в 16-этажном доме в Дербенте. Дербентский горсуд заключил его под стражу, говорится в публикации на сайте суда от 21 сентября.

"Но почему-то еще тогда это все пытались перевести на меня. Хотя определенный круг людей знает, что я в это не лез, у меня своих дел хватало. А если с чем-то я не был согласен, то открыто мог сказать это, в том числе и всем предыдущим главам города. Но [бывший директор стройкомпании] посчитал, что эти последние публикации исходили от меня. И вместо того чтобы поговорить со мной, выяснить, он два дня назад опубликовал пост на своей странице с обвинениями в мой адрес", – отметил Ибрагимов. Он сказал, что сам он соцсети не ведет, все обвинения назвал клеветой и заявил, что готов это доказать на суде.

После драки в кафе [бывший директор стройкомпании] был доставлен в отдел полиции, но через два часа его отпустили, сообщил Ибрагимов.

Сегодня МВД Дагестана опубликовало фрагмент опроса задержанного по подозрению в нападении на Ибрагимова. На видео подозреваемый пояснил, что "встретил своего недоброжелателя, который выкладывал посты" про него и других горожан. По его словам, до этого он пытался "объяснить деликатно и аккуратно", но тот "перешел все границы".

"При встрече я уже не мог поговорить с ним аккуратно, и в ход пошли пару ударов с моей стороны, о которых я не сожалею", – заявил на видео подозреваемый. При этом он принес извинения другим посетителям кафе за то, что нарушил общественный порядок. Задержанный объяснил это тем, что был на эмоциях, так как его "довели до такой кондиции". Он также отметил, что не пытался скрыться от полиции, а остался ждать их приезда, и готов нести ответственность.

По факту нападения еще не принято процессуальное решение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Дагестану. "Все будет зависеть от степени нанесенного вреда здоровью, которую предстоит установить. После этого и будет принято решение об избрании меры пресечения. В настоящее время продолжается сбор материала", – пояснил он.

Ибрагимов считает, что напавший на него через свои родственные связи в силовой структуре пытается уйти от ответственности. Он также заявил, что за нападение должны быть привлечены как минимум четыре человека, так как они действовали группой.