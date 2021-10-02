02 октября 2021, 02:25

Прокуратура Калмыкии потребовала обеспечить лекарством ребенка-инвалида

Минздрав Калмыкии не обеспечил поставки лекарства, необходимого ребенку-инвалиду, главе ведомства внесено представление, сообщила республиканская прокуратура.

В Яшалтинском районе Калмыкии ребенок-инвалид не смог получить жизненно необходимое лекарство.

Районная прокуратура установила, что несовершеннолетнему жителю села Эсто-Алтай, инвалиду третьей группы, в Яшалтинской районной больнице отказались выдать препарат "Энбрел". Лекарство отсутствовало в аптечном управлении Калмыкии так как Минздрав республики не организовал его закупку. При этом больница подала заявки на дополнительное лекарственное обеспечение, в том числе препаратами с действующим веществом этанерцепт. Лечебное учреждение подает заявки два раза в год, по полугодиям, сообщила 1 октября прокуратура Калмыкии.

Прокуратура внесла представление министру здравоохранения республики в связи с нарушениями лекарственного обеспечения, оно находится на рассмотрении, указано в сообщении на сайте ведомства.

На сайте и на странице Минздрава Калмыкии в Instagram на 23:30 мск 1 октября не содержится комментариев относительно сообщения прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что в 2014 году прокуратура Калмыкии потребовала "привлечь виновных должностных лиц регионального министерства к строгой дисциплинарной ответственности" и "принять незамедлительные меры по обеспечению ребенка-инвалида необходимым лекарственным средством" в связи с тем, что ведомство не обеспечило поставки препарата "Наглазим", который девочка с мукополисахаридозом должна принимать постоянно. После вмешательства прокуратуры девочка была обеспечена лекарством.

Примечание:

"Прокуратура отчиталась об обеспечении лекарствами пациентов на Кубани", "ЕСПЧ обязал Россию обеспечить жительницу Сочи лекарством", "В Кабардино-Балкарии три предприятия выделили деньги на лечение больных детей".

Автор: "Кавказский узел"

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