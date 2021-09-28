Нарожный стал спикером парламента Адыгеи в третий раз

28 сентября 2021, 17:40

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи, избранные на выборах 17-19 сентября, поддержали назначение Владимира Нарожного на пост председателя парламента. Эту должность Нарожный занимал с 2016 года.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября в Адыгее проходило голосование на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва, а также депутатов Государственного совета-Хасэ республики седьмого созыва. Где, кого и как выбирали в эти дни в южных регионах страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Спикера Госсовета-Хасэ Адыгеи седьмого созыва новоизбранные депутаты выбирали сегодня на первом своем заседании. Нарожный был избран единогласно в ходе тайного голосования, передает ТАСС. Владимир Нарожный был депутатом парламента Адыгеи первого, третьего, четвертого и пятого созывов, возглавлял парламент Адыгеи с января по октябрь 2016 года, с марта 2016 года по сентябрь 2021 года, указывает издание.

На прошедших выборах в республиканский парламент за партию "Единая Россия" проголосовало 66,73% избирателей, КПРФ получила 17,65% голосов, ЛДПР - 7,74 %, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" - 6,14%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. В нынешний созыв Госсовета вошло столько же партий, сколько и в предыдущий, отмечает ГТРК «Адыгея».

Напомним, во время выборы в Адыгее был зафиксирован вброс бюллетеней на одном из избирательных участков в Майкопе. Председатель участковой избирательной комиссии вбросила 843 бюллетеня, сообщило следствие, указав, что по этому факту проводится доследственная проверка.

Новости о выборах в Адыгее и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".