Работники Зангезурского медно-молибденового комбината на акции протеста выступили против сокращения штата. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=UqaYwAhFk4I

28 сентября 2021, 15:15

Сотрудники комбината в Зангезуре пригрозили руководству забастовкой

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината на акции протеста выступили против сокращения штата и потребовали возвращения прежнего руководства, пригрозив объявить забастовку.

Акцию протеста у здания предприятия провели сегодня сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината, расположенного в Сюникской области Армении. Собравшиеся сотрудники потребовали возвращения уволенного руководства и 38 сотрудников, проинформировало Yerevan.Today.

Участники акции протеста настаивали на встрече с руководством предприятия. "Здесь собрались люди, которые делают все для того, чтобы работа фабрики не приостанавливалась. Но если не придут руководители, не ответят нам на наши вопросы, то работа остановится. У нас к тому же есть сведения о том, что до конца года должны сократить 300 человек. Внесены структурные изменения, сократили штаты в производственном департаменте. Люди не знают, к кому обращаться. Если не могут работать, то пусть уходят, пусть придет старый руководитель", - привело издание News.Am слова одного из участников акции протеста.

В июле на Зангезурском медно-молибденовом комбинате были уволены около 40 человек, в том числе начальники цехов, руководитель департамента безопасности и его сотрудники, энергетики, а также ряд советников и помощников директора. Большинство из них - друзья и знакомые бывшего губернатора Сюникской области бывшего директора комбината, а ныне члена совета директоров комбината Ваге Акопяна, который был избран в депутаты от блока "Айастан". Часть из них перекрыла дорогу, когда Пашинян в апреле приехал в Сюникскую область, сообщил 16 июля "Спутник Армения" со ссылкой на газету "Аравот".

"Кавказский узел" также писал, что жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в апреле преградили дорогу его кортежу и вынудили Пашиняна покинуть город Агарак. Жители Сюникской области Армении на акции протеста обвинили его в намерении передать Азербайджану Мегринский коридор. Премьер поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций. Обвинения в хулиганстве были предъявлены 27 жителям Сюникской области.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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