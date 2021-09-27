Нальчане пожаловались на перебои с водоснабжением

27 сентября 2021, 07:55

В домах на одной из улиц Нальчика из-за затянувшегося ремонта труб систематически отключают воду, а мэрия и водоканал не реагируют на обращения, пожаловались местные жители в Instagram. Нальчикский водоканал рапортовал об окончании ремонта, но горожане возразили, что водоснабжение не восстановлено.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так 21 июля они в соцсети Instagram указали, что в Нальчике и Баксане, а также в селах шести районов Кабардино-Балкарии систематически наблюдаются перебои с подачей воды.

Жители Нальчика указали на отсутствие реакции властей на проблему с подачей воды

26 сентября на странице Instagram-паблика patriot_kbr была опубликована запись о том, что жители Нальчика жалуются на систематические перебои с водоснабжением. "В адрес нашей редакции поступает большое количество жалоб на проблемы с водоснабжением по улице Тарчокова в Нальчике", – сказано в описании к публикации.

Также к записи приложены скриншоты сообщений. "Можно ли как-то привлечь внимание к ремонтным работам по улице Тарчокова? Больше четырех месяцев тут ремонтируют трубы, периодически без предупреждения отключают воду", – сказано в одной из жалоб.

Из других жалоб следует, что проблеме с водоснабжением уже две недели. "Вот уже как две недели "Диск Строй", который проводит ремонтные работы на улице Тарчокова, перекрывает воду. <…> Неоднократно мы обращались в водоканал, но получали ответ, что они не могут ничего с этим сделать. <…> До сих пор есть дома, в которые еще не подали воду. Кому дали – у них вода идет грязная", – сказано в другом сообщении.

К 07.55 мск 27 сентября эта запись на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписано около 364 тысяч пользователей, набрала 1394 отметки "нравится" и 254 комментария. Часть их авторов также пожаловалась на проблемы с водоснабжением на улице Тарчокова.

"Торчакова, 25б воду отключают каждый день с 09.00-10.00 утра и до вечера. И каждый день в полночь и до утра. Ощущение, что живём не в элитном районе, а где-нибудь в глуши", – написала aminka2985. "Полгода ремонтируют эту дорогу. Тарчокова как после бомбежки. Воду отключают. А когда включают, льется грязная вода. Руководство нашей республики, обратите внимание на эту организацию", – попросил пользователь lukozhev84.

"Тарчокова, 27. Воду отключали 20 сентября и 23 сентября. А 24 сентября – с 09.00 до 25 сентября 15.30", – указал пользователь darimalkar. "Второй день, как дали воду (Тарчокова, 25), вода мутная и с осадком", – пожаловалась karinaabazekhova.

"Я до сих пор боюсь пить эту воду! Вода была коричневая, потом серая. Мне интересно, когда это закончится? Постоянно воду отключают! Когда уже закончатся ремонтные работы по улице Тарчокова? Там ходить невозможно", – написала janna_edgulova. "Тут серьезно считают, что это дорожные работы?! Никто бы ещё сто лет не ремонтировал, по крайней мере, Тарчокова. Просто-напросто старые коммуникации не справляются из-за застройки", – считает maya07bezhdugova.

Другие пользователи также подтвердили проблемы с водоснабжением. "Да, периодически отключают воду, к тому же на Ватутина, 14 – давление воды слабое уже давно, не соблюдаются нормы. Отговариваются, что если нормальное давление дать, трубы старые – не выдержат. Но проблему же нужно решать, оплачиваем регулярно", – отметил пользователь guz1476. "Мы уже сколько дней без воды живём, а вчера даже ночью не дали! Просто эти люди должны понимать, что, даже если у нас есть набранная вода, её так надолго не хватит! А у нас в доме маленькие дети", – подчеркнула arinalukosheva.

"Детские сады не работают. 23 и 24 сентября вообще сказали не приводить детей. До этого заберите – то в 11.00, то в 13.00. Мы все работаем, приходится который раз отпрашиваться с работы и бежать за ребёнком. Всё лето работы не проводились, почему ремонт всех дорог и коммуникаций начинается осенью? Эта организация не справляется с поставленной задачей. Ни сроков, ни ответов", – пожаловался пользователь __kari__07.

Другие комментаторы потребовали наказать виновных. "Я не могу понять. Почему после критики данная организация получает подряд на ремонтные работы? Калюжного отремонтировали, потом перекопали люки, по Кирова точно так же начали люки вскрывать, дорогу Нальчик – Герпегеж и вовсе заново проложили. Тарчокова закончат, через месяц опять вскроют асфальт. Так зачем отдавать право на ремонтные работы фирме, которая не справляется с задачами?" – спросила janett606808

"Администрацию города и, в частности, мэра нужно привлечь к ответственности за бардак. Сидят там, штаны протирают, вот зачем он нам нужен этот [Таймураз] Ахохов, если от него толку ноль?" – задался вопросом пользователь newyorkeriwtb.

"Администрация города, обратите внимание на халатное отношение к жителям! Дорог нет, невозможно ни проехать, ни пройти. Кругом образовалось болото! Воды не было целые сутки, а включили грязную и с песком. Мы живем в 21 веке, в конце концов", – заявил пользователь asd1eva.

К 07.55 мск на сайте мэрии Нальчика нет информации относительно жалоб горожан на проблему с подачей воды на улице Тарчокова.

Отчет водоканала о завершении ремонта возмутил нальчан

25 сентября на своей странице в Instagram нальчикский горводоканал рапортовал о завершении ремонтных работ. "Уважаемые абоненты! Все ремонтные работы, проводимые подрядной организацией, завершены! Подача воды восстановлена. Ещё раз приносим свои извинения за вынужденные доставленные неудобства", – сказано в публикации организации. К 07.55 мск 27 сентября эта запись на странице водоканала Нальчика в Instagram, на который подписано около 10,2 тысячи пользователей, набрала 171 отметку "нравится" и 136 комментариев. Часть их авторов обратила внимание на проблему с водоснабжением на улице Тарчокова.

"Если вы не можете возобновить подачу воды уже сутки, то обеспечьте подвоз воды! Думаю, пора уже давать юридическую оценку действиям водоканала", – заявил пользователь meti_lura. "Мы уже сутки на Тарчокова, 19а без воды! Вы издеваетесь?" – спросил пользователь bellisimo_sh. "На Тарчокова, 19 до сих пор нет воды, вы издеваетесь?" – также задался вопросом пользователь taal_gh336699.

"Вам неоднократно на этот "Диск Строй" жаловались, который без предупреждения отключал воду две недели. А вы сидели и разводили руками и говорили: "Мы ничего с ними сделать не можем". Как так? Некое юрлицо без согласования отключает воду, а вы ничего сделать не можете? К тому же от этой грязной воды забились и испортились наши фильтры", – подчеркнул ar.thur4667.

"Если ваш руководитель не в состоянии контролировать такие важные процессы, пусть идёт работать к своим друзьям в "Диск Строй" и оставит эту должность более компетентным людям", – указал пользователь vse_v_cosmos. "Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда будет вода по адресу: улица Тарчокова, 19,а?" – спросила salima_terkulova.

"Поменяйте подрядную организацию, которая работать не умеет. Нельзя издеваться над огромным количеством людей", – потребовал пользователь qazdethvjilcxkln.