Сочинец задержан после стрельбы в торговом центре

25 сентября 2021, 23:17

Житель Сочи выстрелил из травматического оружия в ходе ссоры в торговом центре, оба участника конфликта задержаны, отчиталась полиция.

Инцидент произошел сегодня в сочинском ТЦ "Моремол". "Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. (...) Мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сообщил представитель УВД.

Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия, со ссылкой на очевидца пишет "Интерфакс".

Во время стрельбы никто не пострадал, передал информацию полиции ТАСС.