25 сентября 2021, 23:17
Сочинец задержан после стрельбы в торговом центре
Житель Сочи выстрелил из травматического оружия в ходе ссоры в торговом центре, оба участника конфликта задержаны, отчиталась полиция.
Инцидент произошел сегодня в сочинском ТЦ "Моремол". "Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. (...) Мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сообщил представитель УВД.
Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия, со ссылкой на очевидца пишет "Интерфакс".
Во время стрельбы никто не пострадал, передал информацию полиции ТАСС.
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Автор: "Кавказский узел"
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