25 сентября 2021, 23:17

Сочинец задержан после стрельбы в торговом центре

Житель Сочи выстрелил из травматического оружия в ходе ссоры в торговом центре, оба участника конфликта задержаны, отчиталась полиция.

Инцидент произошел сегодня в сочинском ТЦ "Моремол". "Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. (...) Мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сообщил представитель УВД.

Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия, со ссылкой на очевидца пишет "Интерфакс".

Во время стрельбы никто не пострадал, передал информацию полиции ТАСС.

Примечание:

"Подросток в Ростове-на-Дону задержан после угроз о нападении на школы", "Инцидент в колледже Махачкалы поднял вопрос о безопасности учебных заведений", "Глава отдела Роспотребнадзора Волгоградской области убит во время драки".

Автор: "Кавказский узел"

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