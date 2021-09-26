Отчет Кадырова о результатах выборов в Чечне вызвал критику пользователей YouTube

26 сентября 2021, 03:02

"Единая Россия" получила в Чечне голоса 96% избирателей, ни одна из других партий не набрала более 0,75%, отчитался Владимиру Путину со смехом Рамзан Кадыров. Пользователи видеохостинга YouTube, комментируя отчет, иронично отнеслись к словам главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17-19 сентября в Чечне прошло голосование на выборах в Госдуму, а также прямые выборы главы республики, выборы в парламент и гордуму Грозного. Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив собственный рекорд 2016 года. "Единая Россия" на думских выборах получила лучший результат партии власти по всему Северному Кавказу. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали, что победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, но типична для авторитарных режимов. Власти, отчитываясь о таких результатах выборов, показывают гражданам, что они ничего не решают, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров усмехнулся, докладывая президенту Владимиру Путину по видеосвязи о результатах выборов в Госдуму. "У нас в республике, дон, "Единая Россия" получила 96 [процентов голосов], КПРФ - 0,75, а ЛДПР, дон - вообще ниже. Поэтому это большой результат, который мы вместе все проделали (так в оригинале. - прим. "Кавказского узла") за эти годы... работы, дон», - заявил Кадыров. Запись разговора была опубликована 25 сентября на сайте президента России.

В ответ Путин указал, что результат выборов в Чечне "может показаться нереалистичным". "Но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, <...> и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", - сказал президент, поздравив Кадырова с победой на выборах.

Видеоролик опубликован на YouTube-канале "Политика сегодня" и по данным на 03.00 мск сегодня, 26 сентября набрал 31 014 просмотров, 1,2 тысячи лайков, 149 дизлайков и 439 комментариев, многие из которых - критической направленности.

"Было бы смешно, если бы не печальная реальность", - отметил пользователь под ником "Амир за Мир".

"Как говаривал Станиславский: "Не верю!" Ну не бывает так", - отметил Дмитрий Николаевич.

"В "Гостях у сказки помните, была передача?" - иронизирует пользователь с ником "СССР СОЮЗ".

"Все села в гнилых домах со времен СССР, что у вас меняется - да ничего. Села трухнут и вымрут люди! Сельхозпродукция нужна всем, а как улучшить условия для тех, кто в селе живет и кто [работает] за хлеб и кашу в сельских поселениях - вы не хотите", - посетовал Джаракуда.

"А как в Чечне по-другому может быть? Было бы смешно", - считает Владимир Соколов.

В Чечне за почти двадцать лет налажены механизмы контроля за результатами выборов, указал автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". "Практически все ТИК развернуты в школах, а местные оперштабы по контролю за выборами, которыми руководят главы местных администраций, предоставляют копии паспортов тех, кто не пришел на выборы. За них бланки заполняют с нужной галочкой члены избирательных комиссий. Даже там, где есть онлайн-камеры ─ это вообще не проблема, потому что иногда нет необходимости закидывать бюллетени в ящик, так как их можно просто суммировать с результатами действительных голосов. Наблюдателями на выборах являются только провластные общественники и госслужащие, которые тоже "в деле". На выборах каждый раз работают одни и те же лица, и никаких тайн там нет", - говорится в заметке "Как в Чечне рисовали голоса на выборах", опубликованной 22 сентября.

Учителя и врачи в Чечне против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили ранее "Кавказскому узлу" жители республики, указав на пассивное отношение к выборам многих своих знакомых. Перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали жителей республики голосовать. За Кадырова агитировали не только чиновники и сотрудники местного самоуправления, но и духовенство. Участие духовенства в агитации за Рамзана Кадырова прямо нарушает федеральный закон, однако это давняя и распространенная практика в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее о сентябрьских выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Чечне и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".