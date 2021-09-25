25 сентября 2021, 18:00
82-летний турист эвакуирован с гор Карачаево-Черкесии
Спасатели эвакуировали 82-летнего петербуржца с хребта Федосеева в Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, 16 сентября житель Санкт-Петербурга 1939 года рождения вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родными.
На поиски туриста вышли две группы спасателей. Они нашли мужчину на перевале Федосеева. "Сотрудники МЧС напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 14 сентября один турист погиб и трое пострадали при обрушении ледника в горах Карачаево-Черкесии. Позднее умерла вторая туристка, получившая травмы при обрушении ледника.
"Четверо альпинистов выписаны из больницы в Кабардино-Балкарии", "Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии", "Четверо туристов стали жертвами обрушения ледника в Домбае".
Автор: "Кавказский узел"
26 сентября 2021, 20:23
-
Жители "Города мечты" потребовали от правительства Аджарии предоставления жилья
Акцию протеста перед зданием правительства Аджарии провели жители поселка "Город мечты", недовольные отсутствием информации об условиях предоставления квартир в строящихся домах.
26 сентября 2021, 19:26
-
3
Кадыров установил на выборах мировой рекорд
Рамзан Кадыров, за которого, по данным избиркома Чечни, проголосовали 99.7% избирателей, набрал наибольшее в мире количество голосов на выборах глав регионов, установив мировой рекорд по версии InterRecord.
26 сентября 2021, 18:23
-
Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов
Спасатели спустили с Эльбруса тела троих альпинистов, погибших при восхождении на гору. Поисковая операция на Эльбрусе проводилась в тяжелейших условиях и с риском для жизни спасателей, рассказал один из ее участников.
26 сентября 2021, 17:27
-
Спасатели эвакуировали из Тушетии более 200 человек
Туристы и местные жители, которые оказались заблокированными в Тушетии после схода оползней на дорогу в высокогорное село Омало, вывезены вертолетами в Телави.
26 сентября 2021, 16:51
-
Ростовские сторонники КПРФ выразили протест против результатов выборов
Депутаты городской думы, Законодательного собрания Ростовской области и Госдумы России на встрече с жителями Ростова-на-Дону заявили о фальсификации итогов выборов в Госдуму. К победе "Единой России" привели не только махинации с бюллетенями, но и пассивность избирателей, указали участники встречи.
-
26 сентября 2021, 19:263
Кадыров установил на выборах мировой рекорд
-
26 сентября 2021, 16:51
Ростовские сторонники КПРФ выразили протест против результатов выборов
-
26 сентября 2021, 03:027
Отчет Кадырова о результатах выборов в Чечне вызвал критику пользователей YouTube
-
24 сентября 2021, 21:07
Парламентарии приняли закон об укрупнении общин в Армении
-
24 сентября 2021, 20:335
Суд на Кубани назначил штраф члену избиркома Денису Ночевке
-
24 сентября 2021, 17:09
Парламент Армении одобрил в первом чтении проект укрупнения общин
-
26 сентября 2021, 17:27
Спасатели эвакуировали из Тушетии более 200 человек
-
26 сентября 2021, 14:24
11 жителей Азербайджана задержаны при попытке проехать в Кельбаджарский район
-
26 сентября 2021, 13:10
Три альпиниста выписаны из больницы в Нальчике
-
26 сентября 2021, 09:232
Житель Нагорного Карабаха задержан по подозрению в госизмене
-
25 сентября 2021, 23:17
Сочинец задержан после стрельбы в торговом центре
-
25 сентября 2021, 22:06
Десятки человек эвакуированы из высокогорной Тушетии вертолетами
-
25 сентября 2021, 19:27
80 пунктов временного размещения подготовлены на Кубани в связи с непогодой
-
25 сентября 2021, 17:15
Четверо альпинистов выписаны из больницы в Кабардино-Балкарии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
23 сентября 2021, 21:31
Мурат Аргунов возглавил правительство Карачаево-Черкесии
-
23 сентября 2021, 20:46
Суд признал законным продление ареста Арашуковым
-
22 сентября 2021, 14:4527
Кадыров Рамзан Ахматович
-
25 августа 2021, 20:22
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваПутешествие Александра III на Кавказ. Дары из Кабарды для императрицы
-
21 августа 2021, 22:29
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваКак изделия черкесских мастериц покорили Санкт-Петербург в 1913г. Выставка "Русская Ривьера". 6
-
17 августа 2021, 22:04
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Нет профессии более нужной". В Национальном музее Адыгеи к Дню репатрианта открылась фотовыставка. 1
-
24 сентября 2021, 21:49
Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии
-
22 сентября 2021, 13:251
Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования
-
21 сентября 2021, 21:10В сочинском Дендрарии выкорчевали 1500 кустов роз
-
17 сентября 2021, 22:31Во Владикавказе пройдет международный фестиваль осетинских пирогов
-
16 сентября 2021, 01:12Направлено требование прекратить деструктивную деятельность ДУМ РФ на территории Северного Кавказа
-
15 сентября 2021, 14:17Больше трёх лет сужусь с администрацией Сочи, которая хочет снести мой дом
-
13 сентября 2021, 13:41Заключена под стражу председатель Белореченского районного суда Краснодарского края
-
02 сентября 2021, 11:16
В августе 2021 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
-
07 августа 2021, 11:58
В конкурсе Ахмеднабиева победил фильм Пивоварова про Дагестан