82-летний турист эвакуирован с гор Карачаево-Черкесии

25 сентября 2021, 18:00

Спасатели эвакуировали 82-летнего петербуржца с хребта Федосеева в Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 16 сентября житель Санкт-Петербурга 1939 года рождения вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родными.

На поиски туриста вышли две группы спасателей. Они нашли мужчину на перевале Федосеева. "Сотрудники МЧС напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 14 сентября один турист погиб и трое пострадали при обрушении ледника в горах Карачаево-Черкесии. Позднее умерла вторая туристка, получившая травмы при обрушении ледника.