Спасательная операция в горах Карачаево-Черкесии, 25 сентября 2021 года. Скриншот со страницы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии в Instagram. https://www.instagram.com/p/CUPm1Ngsp4J/

25 сентября 2021, 18:00

82-летний турист эвакуирован с гор Карачаево-Черкесии

Спасатели эвакуировали 82-летнего петербуржца с хребта Федосеева в Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 16 сентября житель Санкт-Петербурга 1939 года рождения вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родными.

На поиски туриста вышли две группы спасателей. Они нашли мужчину на перевале Федосеева. "Сотрудники МЧС напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 14 сентября один турист погиб и трое пострадали при обрушении ледника в горах Карачаево-Черкесии. Позднее умерла вторая туристка, получившая травмы при обрушении ледника.

Примечание:

"Четверо альпинистов выписаны из больницы в Кабардино-Балкарии", "Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии", "Четверо туристов стали жертвами обрушения ледника в Домбае".

Автор: "Кавказский узел"

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