23 сентября 2021, 00:41

Число погибших после пожара в Хасавюрте взросло до трех

В больнице умер еще один пострадавший при пожаре в гостинице Хасавюрта, сообщили следователи. Владелец заведения задержан по подозрению в оказании небезопасных услуг. 

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября произошел пожар в двухэтажном здании гостиницы с мансардой в Хасавюрте. Из гостиницы были эвакуированы, по разным данным, от 19 до 25 человек. На месте пожара были найдены тела двух мужчин, еще шестерых доставили в городскую больницу. Один из пострадавших получил ожоги всего тела. В тот же день санитарный вертолет эвакуировал в ожоговый центр в Махачкале двух человек. Дело о смерти двух мужчин при пожаре расследуется по статье об оказании небезопасных услуг.

47-летний владелец гостиницы задержан после пожара в здании, сообщило 22 сентября следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.  Он подозревается по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении. Отметим, что максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Следователи также сообщили, что в больнице скончался еще один пострадавший при пожаре.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно задержания не поступало.

Примечание:

"Четыре человека погибли при пожаре в Дагестане", "Погорельцы в Махачкале попросили у Дадаева помощи властей", "Жители махачкалинской многоэтажки эвакуированы из-за пожара".

Автор: "Кавказский узел"

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