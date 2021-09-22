Руководитель морга в Прохладном обвинен в мошенничестве

22 сентября 2021, 17:36

Дошло до суда дело руководителя морга, чьи подчиненные через ритуальный магазин получали деньги за услуги, которые должны были предоставлять бесплатно, сообщило МВД Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", расследование дела о мошенничестве в морге в Прохладненском районе было заведено в феврале текущего года. По данным следствия, руководитель морга, где, в частности, проводились судебно-медицинские экспертизы, вместе с двумя подчиненными требовал от родственников умерших деньги за бесплатные услуги. Кроме того, они предлагали бальзамировать умерших, не имея соответствующей квалификации.

Окончательные обвинения по делу предъявлены заведующему морга, двум его подчинённым и предпринимательнице из Прохладного. Как выяснило следствие, чтобы отвести от себя подозрения, руководитель морга вовлек в преступный бизнес свою знакомую – жительницу Прохладного, которая в качестве индивидуального предпринимателя открыла ритуальный магазин. Именно через него производилась оплата услуг, в среднем с клиентов обвиняемые брали от 3 до 27 тысяч рублей.

Обвинения предъявлены по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту "а" части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, которые предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи установили 40 фактов мошенничества в отношении граждан и 22 эпизода легализации похищенных денежных средств, общая сумма причинённого ущерба превысила 287 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, указано в сегодняшней публикации на сайте МВД Кабардино-Балкарии.