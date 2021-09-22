Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

22 сентября 2021, 17:36

Руководитель морга в Прохладном обвинен в мошенничестве

Дошло до суда дело руководителя морга, чьи подчиненные через ритуальный магазин получали деньги за услуги, которые должны были предоставлять бесплатно, сообщило МВД Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", расследование дела о мошенничестве в морге в Прохладненском районе было заведено в феврале текущего года. По данным следствия, руководитель морга, где, в частности, проводились судебно-медицинские экспертизы, вместе с двумя подчиненными требовал от родственников умерших деньги за бесплатные услуги. Кроме того, они предлагали бальзамировать умерших, не имея соответствующей квалификации.

Окончательные обвинения по делу предъявлены заведующему морга, двум его подчинённым и предпринимательнице из Прохладного. Как выяснило следствие, чтобы отвести от себя подозрения, руководитель морга вовлек в преступный бизнес свою знакомую – жительницу Прохладного, которая в качестве индивидуального предпринимателя открыла ритуальный магазин. Именно через него производилась оплата услуг, в среднем с клиентов обвиняемые брали от 3 до 27 тысяч рублей.

Обвинения предъявлены по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту "а" части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, которые предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи установили 40 фактов мошенничества в отношении граждан и 22 эпизода легализации похищенных денежных средств, общая сумма причинённого ущерба превысила 287 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, указано в сегодняшней публикации на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Глава муниципального предприятия в Нальчике заподозрен в мошенничестве", "Обвиняемые по делу о выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии получили условные сроки", "Суд в Кабардино-Балкарии утвердил приговор контрактнику по делу об афере с выплатами".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 сентября 2021, 18:30

  • Власти Азербайджана анонсировали изменение антиковидных мер

    С 1 октября в Азербайджане будет снято ограничение на деятельность общественного транспорта в выходные дни, возобновят работу клубы, кинотеатры, развлекательные центры. Для поездки между городами и районами страны на общественном транспорта пассажирам потребуется COVID-паспорт.

24 сентября 2021, 17:41

24 сентября 2021, 17:09

24 сентября 2021, 16:31

  • Волгоградский активист обжаловал отказ мэрии согласовать пикет

    Активист Константин Подсеваткин обжаловал решение суда, поддержавшего отказ администрации Волгограда в проведении пикета против застройки Мамаева кургана. Требования, которые предъявили чиновники для согласования акции, в принципе невыполнимы, указал Подсеваткин.

24 сентября 2021, 16:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи