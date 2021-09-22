Член избиркома заявил о попытках оклеветать наблюдателей после вброса в Калмыкии

22 сентября 2021, 17:39

Обвинение в подкупе избирателей стало частью кампании по очернению активистов КПРФ, зафиксировавших вброс бюллетеней на участке в Малых Дербетах, заявил член территориального избиркома от КПРФ Намру Булыков и анонсировал подачу иска о клевете.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатель на избирательном участке №120 в Малых Дербетах сняла на видео, как вечером 19 сентября молодой человек бросил целую пачку бюллетеней. Член Малодербетовской территориальной избирательной комиссии от КПРФ Намру Булыков сообщил, что после фиксации этого нарушения ему угрожали родственники члена УИК, которая выдала вброшенные бюллетени.

Намру Булыков сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что 21 сентября был опрошен в полиции в связи с поступившей жалобой. "Сказали, что им поступило заявление по телефону – якобы 19 сентября я стоял возле участка №120 в Малых Дербетах и предлагал избирателям деньги, чтобы они проголосовали за КПРФ. Звонивший представился Коротковым, назвал имя, отчество. Полиция связалась с настоящим Коротковым – у нас в селе он, кажется, один. Выяснилось, что он уже несколько месяцев находится в Москве, и с заявлением не обращался. Следователь, который приезжал на вброс и видел меня там, сказал, что сразу усомнился в правдивости заявления, потому что я был рядом с ним с начала инцидента и почти до 19.00 мск. Этот факт не вяжется со временем, которое указал заявитель", – указал Булыков.

Он надеется, что звонившего накажут, однако для этого нужно установить его личность. "Если полиция установит личность звонившего, я подам на него в суд – за клевету. Сами полицейские мне сказали, что за ложный вызов предусмотрен административный штраф. Надеюсь, этого человека найдут. Думаю, зафиксировать, откуда поступил звонок, не так сложно", – сказал Намру Булыков.

Представитель КПРФ счел звонок попыткой "очернить оппозицию" после фиксации вброса в Малых Дербетах. Причем заявление в полицию - не единственная такая попытка, указал Булыков.

"В соцсетях стали писать, что оппозиция сама организовала вброс, чтобы обвинить в фальсификациях "Единую Россию". Заявление против меня – это тоже отвлекающий маневр. Но у нас в районе все уже знают, кто сделал вброс. В соцсетях сразу стали писать его имя. А когда по телевидению показали кадры с камер видеонаблюдения – там другой ракурс, видно лицо – стало окончательно ясно, что это один из депутатов районного собрания. У него особый статус – поэтому, наверное, Следственному комитету требуется какое-то время, чтобы его задержать", – отметил Булыков.

Он сообщил, что не стал подавать заявление в полицию по поводу угроз от родственников женщины, выдавшей бюллетени перед вбросом. В свою очередь, пресс-секретарь управления Следкома по Калмыкии сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что личность человека, вбросившего бюллетени в урну для голосования на избирательном участке №120, до сих пор не установлена. "Как только у нас появятся новости по этому делу, мы сообщим о них на сайте Следственного комитета", – добавила представитель правоохранительного органа.

Анализ информации о вбросах на других участках в Калмыкии пока не завершен, указали корреспонденту "Кавказского узла" в штабе "Наблюдательного полка". "Сейчас мы собираем и анализируем информацию, поэтому пока не можем сказать, по каким именно нарушениям будут заявления. Но иски будут", – заверил один из активистов движения.

Ранее, 21 сентября, член избиркома Калмыкии с правом решающего голоса Оксана Санджинова, выступая на заседании комиссии, посвященном итогам выборов, заявила, что "на выборах был отмечен ряд вбросов бюллетеней". "Заявления такие есть, но на сегодня проверка по ним еще не проведена", – сказала она. 19 сентября наблюдателям удалось снять на видео вброс на выборах в административном центре Кетченеровского района – поселке Кетченеры. Заявление о вбросе в Кетченерах полиция приняла, но урну для голосования так и не опечатали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист "Наблюдательного полка" Евгений Манжиев, зарегистрированный в избиркоме как доверенное лицо кандидата в депутаты Санала Убушиева.

Подробнее о сентябрьских выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Калмыкии и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".