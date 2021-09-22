Силовикина месте конфликта в Евпатории 22 сентября 2021 года. Стоп-кадр публикации t.me/rian_crimea /4007

22 сентября 2021, 13:56

58 человек задержаны в Крыму после конфликта с участием чеченцев

Полицейские открыли огонь, чтобы пресечь конфликт с участием нескольких десятков мужчин на автозаправке в Евпатории. Очевидцы сообщили, что конфликт начался с избиения охранника уроженцами Чечни.

По данным МВД, полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

"Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок", - говорится в сегодняшней публикации на сайте управления МВД России по Крыму.

По словам очевидцев, конфликт начался с того, что трое уроженцев Чечни стали пинать сломавшийся кофейный аппарат. Охранник сделал им замечание, и его избили, выбив глаз. В ситуацию вмешались местные жители из числа крымских татар. Уроженцы Чечни покинули место происшествия, пообещав вернуться. "Местные подготовились к встрече, вооружившись палками, прутьями, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Чеченцы приезжают человек 30, и как только начинается разборка, тут же появляется ОМОН. То есть чеченцы пришли без оружия и позвали с собой ОМОН. Поэтому чеченцев не задерживали", - процитировало сегодня слова очевидца издание "Подъем".

Силовики приехали на место конфликта в Евпатории 22 сентября 2021 года. Стоп-кадр публикации t.me/rian_crimea /4007В МВД отказались раскрывать национальную принадлежность участников конфликта, сообщив только, что это жители Симферополя, Саков и Евпатории, указано в публикации.

У одного из задержанных изъято поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, со ссылкой на собственный источник передало РИА "Новости". Источник не уточнил, о прокуратуре какого региона идет речь. На видео, которым сопровождается публикация, силовики стоят на автозаправке вокруг лежащих на земле людей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 июля в Симферополе также произошла драка с участием приезжих из Чечни и местными жителями. В конфликт вмешались полицейские, что не помешало одному из чеченцев ударить крымчанина — тот потерял сознание. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация не требует совместного обсуждения между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

Примечание:

"Член Общественной палаты вступился за чеченских юношей после драки в Саратове", "Четыре уроженца Чечни осуждены по делу о стрельбе в Краснодаре", "Приговор Джумаеву вызвал критику в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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