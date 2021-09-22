"Грузинская мечта" отвергла причастность к нападению на оппозиционеров в Дманиси

22 сентября 2021, 09:29

Партия "Грузинская мечта" не имеет отношения к нападению в Дманиси на оппозиционеров, при котором ножевые ранения получили два активиста, заявили в партии. Полиция Грузии рапортовала о начала расследования.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября стало известно, что два активиста "Единого национального движения" были ранены во время агитации в Дманиси. За нападением стоит правящая партия, заявили представители оппозиции.

Отделение партии "Грузинской мечты" в Дманиси распространило заявление, в котором подчеркнуло, что со стороны партии не было провокаций в сторону оппозиции, так как партия желает, чтобы выборы прошли в мирной обстановке, передал вечером 21 сентября на своем сайте грузинский "Первый канал".

Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Полиция Квемо Картли начала расследование инцидента, проводятся допросы свидетелей. Кандидат от "Грузинской мечта" Михаил Дауташвили заявил о провокации. "Я говорил, что нам не нужна эта конфронтация, мы не хотим насилия", – привел сегодня его слова на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Виновные в произошедшем должны быть наказаны, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. "У нас могут быть различные политические взгляды, но необходимо уважать друг друга, независимо от этого. То, что случилось – это очень плохо, и нет оправдания насилию, и, безусловно, все виновные должны быть привлечены к ответственности", – привел сегодня "Рустави-2" его слова.

Виновные в произошедшем должны быть наказаны, заявил политик Каха Окриашвили. "Обращаюсь к соответствующим властям - мы ожидаем, что виновные будут арестованы, и ответим как можно скорее", – заявил 21 сентября в эфире телеканала "Формула" Каха Окриашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла"

Схожее мнение высказала депутат парламента от "Единого национального движения" Тина Бокучава. "Мы требуем, чтобы эти преступники были арестованы", – сказала 21 сентября в эфире телеканала "Формула" Бокучава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что в инциденте виновны отдельны лица. "То, что произошло в Дманиси, абсолютно неоправданно и неприемлемо. Что касается ответственности, это ответственность конкретных лиц, которые участвовали… Когда было превышение, а этот инцидент был эксцессом, тогда это ответственность конкретного человека", – сказал 21 сентября в эфире телеканала "Рустави-2" Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что выборы мэров и депутатов городских собраний пройдут в стране 2 октября. После этого партии начали выдвигать своих кандидатов. 56 местных и 19 международных организаций прошли регистрацию для наблюдения за ходом выборов мэров и депутатов городских собраний в Грузии, сообщил Центризбирком страны. 20 сентября Центризбирком Грузии объявил о начале проверки после появления в Тбилиси баннеров с "кровавыми" изображениями лидеров оппозиции. К несанкционированной рекламе может иметь отношение "Грузинская мечта", считают оппозиционеры.