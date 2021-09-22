Адвокат сообщил подробности суда над ростовским журналистом Игорем Хорошиловым

22 сентября 2021, 01:30

Хотя защите удалось снять одно из обвинений с ростовского журналиста Игоря Хорошилова, суд не отменил сам арест. В ходе судебного заседания журналист признал вину, поскольку надеялся, что его отпустят. Он находится в спецприемнике УВД, там холодно и Хорошилов простудился, рассказал его адвокат Евгений Беркович.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор издания "Голос" Игорь Хорошилов 20 сентября был задержан на выходе из спецприемника в Ростове-на-Дону, где отбывал 10-дневный административный арест за публикацию в Facebook. Суд в Ростове-на-Дону в тот же день вновь поместил его под стражу, признав виновным в демонстрации символики экстремистской организации.

10 сентября ростовский журналист Игорь Хорошилов был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов. Активист Леонид Санкин заявил, что задержание Хорошилова связано с постом журналиста об "Умном голосовании" в Facebook. 13 сентября Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу защиты и оставил в силе решение об аресте Хорошилова на 10 суток. Высокопоставленные чиновники считают Хорошилова причастным к критическим публикациям в Telegram-каналах, указал адвокат журналиста Евгений Беркович. Вопреки предположениям чиновников Хорошилов не имеет отношения к этим публикациям, сказал автор Telegram-каналов Сергей Резник.

Хотя защите удалось снять одно из обвинений с ростовского журналиста Игоря Хорошилова, суд не отменил арест, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Беркович.

"Нам вменяли повторность правонарушения, но мне удалось доказать, что второй раз Игорь запостил эмблему "Умного голосования" в тот момент, когда он еще не был официально задержан. Сам Игорь избрал тактику противоположную первому аресту. Он признал вину, поскольку ему надоело сидеть, и он надеялся, что его отпустят, тем более из-за того, что в спецприемнике УВД, где он содержится, холодно, он простудился. Но суд, хотя снял повторность, оставил срок - до 30 сентября", - отметил он.

Помимо холода, Игорь Хорошилов жаловался на отсутствие бритвенных принадлежностей. "Больше никаких жалоб у него нет. В камере он сидит один. Сейчас спецприемник вообще почти не заполнен - при возможном максимуме в сорок человек там сидят семеро", - рассказал адвокат.

Говоря о планах на будущее, Евгений Беркович сообщил, что к Игорю Хорошилову уже обратились несколько адвокатов, специализирующихся на поддержке обращений россиян в ЕСПЧ. Сам Беркович обратился с заявлением к прокурору области, а в случае его отказа внести протест на решение суда он собирается обращаться в кассационную инстанцию.

Говоря о причинах подобного давления на журналиста, адвокат предположил, что оно вызвано либо желанием получить от Игоря Хорошилова какие-то показания по тем двум делам, где он проходит свидетелем и которые, возможно, помогут перевести его в статус обвиняемого, либо просто желанием силовиков "урезонить" слишком беспокойного журналиста.

Хорошилов проходит как свидетель по двум делам. Одно возбудил 28 августа следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону СКР по Ростовской области по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Оно заведено против журналиста Сергея Резника, а Игоря Хорошилова подозревают в том, что он является администратором принадлежащих Резнику Telegram-каналов. Второе дело было возбужденного в апреле по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков", сообщил ранее адвокат Евгений Беркович.

"Он самый смелый из журналистов, критиковал силовиков, а это их раздражает и эти действия, возможно, направлены на то, чтобы он меньше их критиковал, и чтобы остальные журналисты были потише, и увидели, что за это бывает", - заявил Евгений Беркович.

Журналистка Полина Ефимова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что суд длился 10-15 минут, а судья, по ее ощущениям, больше интересовался тем, почему адвокат написал жалобу в администрацию президента России. Игорь Хорошилов - единственный оппозиционный журналист в Ростове-на-Дону, который пишет правду о властях в рамках своего интернет-издания "Голос", отметила Полина Ефимова. "Он настоящий человек с большой буквы, помогает многим просто так. К примеру, именно у него жили матери парней, которых судили в Ростове по политическим статьям, когда приезжали на суды. Он помог и мне лично, когда мой муж умер от ковида, отбиться от этой кладбищенской мафии", - сказала журналистка.

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