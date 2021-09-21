21 сентября 2021, 13:08

"Комсомольскнефть" оштрафована за разливы нефти в Калмыкии

Нефтедобывающая компания "Комсомольскнефть" оштрафована на 610 тысяч рублей после того, как допустила два разлива нефти в Калмыкии, сообщил региональный Россельхознадзор.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провело проверку ООО "Комсомольскнефть", по итогам которой была выявлена утечка нефтепродуктов.

"Комсомольскнефть" ведет работы в Черноземельском районе Калмыкии. Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что из нефтепровода, принадлежащего компании, произошло два разлива нефтепродуктов на площади 487,9 квадратных метров, передало сегодня "Калмыкия Online".

Были отобраны пробы почвы, которые показали высокий уровень загрязнения.  "Комсомольскнефти" и ее гендиректору было вынесено постановление о порче земель и невыполнении обязанностей по рекультивации земель. Предприятие было оштрафовано на 610 тыс. рублей, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Компания "Комсомольскнефть" была основана в мае 2011 года, занимается добычей нефти и природного газа, ее владельцем является Нуррула Саттаров. 

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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