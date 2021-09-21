Тракторист подорвался на мине в Агдамском районе

21 сентября 2021, 10:36

Водитель трактора во время восстановительных работ в селе Гарванд Агдамского района наехал на противотанковую мину и получил ранения при взрыве.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана систематически подрываются на минах в зоне карабахского конфликта. Так, 29 августа житель Дашкесанского района Шукюр Тагиев подорвался на мине во время выпаса овец, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Также 8 июля подорвались на мине двое жителей Физулинского района. (расположен на территориях Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – Прим. "Кавказского узла").

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

21 сентября около 01.00 по местному времени (00.00 мск) во время проведения восстановительных работ в селе Гарванд Агдамского района погрузочный экскаватор, принадлежащий ООО "Korpu-Bina-Tikinti" наехал на противотанковую мину, сообщили в прокуратуре Агдамского района.

В результате подрыва мины тракторист Зафар Агаев 1972 года рождения получил различные травмы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной прокуратуры

На с 10 ноября 2020 года по 21 сентября 2021 года в зоне карабахского конфликта в результате подрывов на минах погибли семь военнослужащих и 23 мирных жителя, ранения получили 91 военный и 38 мирных жителей (с учетом водителя экскаватора), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".