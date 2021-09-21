Жители волгоградского поселка Мирный пожаловались на текущие во время капремонта крыши

21 сентября 2021, 07:14

В поселке Мирный в Волгограде жители домов получили ущерб во время капремонта - крыши пяти двухэтажек стоят раскрытыми, дожди заливают квартиры, рассказали сами жильцы. Договор с подрядчиком расторгнут из-за систематических срывов сроков работы, сообщили в областной администрации. Ответственность за исполнение обязательств по капремонту несет фонд капремонта, указали эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в апреле на фоне жалоб жителей Волгоградской области на качество капремонта и уголовного дела против двух руководителей фирм, заподозренных в мошенничестве на 45 миллионов при проведении капитального ремонта жилых домов, ушел в отставку Алексей Конотопкин, который возглавлял фонд капремонта Волгоградской области с 2016 года. В день, когда власти региона подтвердили информацию об увольнении Конотопкина, в одном из жилых домов Волгограда рухнул балкон - в результате получила травмы местная жительница.

Жильцы домов рассказали подробности затопления их квартир

В конце августа во время капремонта домов в поселке Мирный рабочие демонтировали часть крыши, укрыв места ремонта полиэтиленовой пленкой. 2 сентября пошел сильный дождь, вода с некачественно уложенного полиэтилена начала стекать не на улицу, а в квартиры, нанеся ущерб квартирам жильцов, часть воды все еще остается в домах в натяжных потолках, сообщили местные жители.

В июле подрядчик начал работу по капремонту дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Коткин, житель поселка Мирный, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда. "Разломали нам фундамент, подняли асфальт, месяца полтора после этого они ничего не делали вообще. Ближе к концу августа они активно начали снимать козырьки, крышу разобрали за полчаса. Это было в воскресенье… Недели полторы крыша стояла открытая, вообще ничем не накрывали, ничего не делали. Потом просто целлофаном закрыли отвратительно, по краям сделали без нахлеста, пошел сильный дождь, с полиэтилена стекало не на улицу, а в квартиры", - сообщил мужчина.

По словам Коткина, его квартира застрахована. "Я в страховую подал документы. У меня полностью залило комнату, зал и кухню. В какой-то степени помогли натяжные потолки, в потолках набралась вода. Вода дотекла даже до соседей с первого этажа, хотя первые этажи пострадали не так сильно, как вторые. Я только ремонт закончил, и все теперь по новой? Стены пострадали, обои поотклеились. Полы не пострадали - спасли натяжные потолки. Если бы не они, залило бы всю квартиру", - рассказал местный житель.

Мужчина отметил, что обращался в управляющую компанию. "Они сказали, что это не к ним, это фонд капремонта, все вопросы к ним. Только акт составили, описали ущерб, выдали документы. С фонда капремонта приезжали, разводили руками, сказали, что запретили подрядчику делать, чтоб он уходил с этого объекта, фонд подал на подрядчика в суд вроде бы. Мы спросили, есть ли в резерве деньги, чтобы сейчас сделать нам крыши. Представители фонда промолчали и развели руками. Обещали все сделать до декабря. Вчера я поднимался домой, мастера были на крыше. Я поинтересовался, полностью ли они закрывают крышу, они сказали, что временно. Я у них спросил: "Подрядчик тот же?". Они ответили, что не знают, их наняли. Один мужичок в возрасте, еще двое ему помогают. Дома холодно без крыши", - пояснил местный житель.

Жители пострадавших домов отправили обращение губернатору области Андрею Бочарову и в прокуратуру, рассказал мужчина. "Из администрации приезжал человек и сказал, что: "Мы можем только на них бумажки написать, мы не можем их заставить, чтобы они это делали". Я ходил в прокуратуру, при мне они сделали несколько звонков, сказали, что все в курсе нашей проблемы", - рассказал Игорь Коткин.

Соседка Игоря Коткина Ирина, которая проживает в доме на первом этаже, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее квартира тоже пострадала.

"Работу начали, потом бросили, ушли на другие дома. 2 сентября пошел дождь, рабочие ничего не накрыли толком, всех людей позатопило. Мы на первом этаже живем, на втором все намного хлеще. У нас еще по-божески, но все равно тоже пострадали, потому что со второго этажа непосредственно лилось к нам домой - по стоякам, по трубам. У нас обои в детской были белые, стали желтые из-за ржавчины с трубы. На кухне у нас еще топило, там не осталось следов, потому что декоративка, может, потом отвалится. Мы начали жаловаться, но никому ничего не нужно. Сейчас что-то временное там накрывают", - рассказала Ирина.

По словам женщины, жители собираются сделать оценку ущерба. "У некоторых сильно-сильно затопило. У людей из обоев шла вода. Прораб обещал ко мне прийти, но так и не пришел. Если не придет в ближайшие дни, будем составлять акты и дальше двигаться. Потому что я только сделала ремонт, столько денег вложила, и теперь вместо белых обоев - желтые. Планируем с жильцами нанять адвоката и уже судиться всем вместе", - сообщила она.

Жительница дома №17, чья квартира находится на втором этаже, Наталья Клемешова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что рабочие раскрыли крышу в конце августа. "Над нашей квартирой и еще над несколькими, - уточнила она. - Перед тем как пойти дождю, подрядчики типа закрыли крышу целлофаном. Над нашей квартирой весь целлофан улетел. Дождь пошел - у нас потекла крыша, сначала в спальне, где стык в плитах, потом в зале, потом на кухне. Мы с мужем полезли на крышу, начали закрывать старым шифером. Начали звонить подрядчику, просить, чтобы кого-то прислали. Мне сказали, что никого нет, но, может, кто-то придет. Пришел их инженер, сказал, что обои поклеят. Нам просто повезло, что дождь закончился. Я звонила и в 112 три раза, сказала, что два дивана стоят мокрые, и ребенка положить некуда. Мне сказали: "Сушите диваны". Подрядчику я стала звонить в 7 утра, мне сказали, что рабочий день с восьми до пяти. Мы спросили, почему никто не пришел и не залатал дырки. На что мне ответили, что у нас на крыше полночи сидели рабочие. Кто-то заявил в прокуратуру, и подрядчика сняли. Мы написали заявление и в полицию. Пока у нас временная крыша из полиэтилена, вокруг дома снят весь асфальт. Если мороз ударит, все стены полопаются. Мы написали 13 сентября заявление в жилинспекцию, пока ничего. Плюс приходил мужчина от подрядчика, он оценил ремонт в семь тысяч, сказал, что семь тысяч отдадут".

Жительница одного из домов Татьяна Дмитриева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в доме №16 проживает 72-летняя пенсионерка после инфаркта. "2 сентября здесь было затопление, когда сняли кровлю. Вода до сих пор в натяжном потолке. Чтобы провести оценку ущерба и подготовить документы в суд, нужно 10-15 тысяч рублей. Надо с потолка воду слить, уже 18 дней вода в потолке", - сказала она.

По словам женщины, дома 1958-59 годов постройки. "Капремонта никогда не было. Мы своими силами все подделывали. В принципе мы никогда не жаловались. Когда тронули - у нас начались проблемы", - пояснила она.

Жители направили обращения губернатору и в прокуратуру

"В этом году наши дома начали ремонтировать по программе капитального ремонта. Но подрядчик отказался проводить работы по неизвестным нам причинам и в итоге нам сообщили, что работы возобновятся в декабре", - говорится в обращении к губернатору (копия имеется в распоряжении Кавказского узла). "Дома стоят без фундаментов, крыши раскрыты. Уже как-то был дождь, и нас затопило. Что же нас ждет поздней осенью и, тем более, зимой? В связи с пандемией и так много людей заболевает, а сырость в квартирах усугубит ситуацию. Кроме того, кто возместит нам ущерб от порчи имущества при затоплениях? Мы платим деньги за капремонт. Мы хотим, чтобы в наших квартирах было тепло и сухо", - написали в своем обращении жильцы домов.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 20 сентября в поселке Мирный. В этот день в Волгограде шел дождь. В поселке стояли с раскрытыми крышами пять домов, отмостка вокруг домов была демонтирована, рабочих на крышах не было. Около некоторых домов лежали стройматериалы и стояли строительные леса. На втором этаже были открыты люки на крышу, в них просматривалось небо. На дверях некоторых домов висело объявление, что дом включен в региональную программу капремонта многоквартирных домов, срок производства работ - с 25 июля по 15 ноября, подрядчик - ООО "МЕ". На доме №16 висело объявление, что фонд капремонта заключил договора с ООО "МЕ" на выполнение работ по капремонту 16 домов. Там было сказано, что августе 2021 года фонд принял решение о расторжении договоров, а подрядчик обязан возместить собственникам имущества материальный ущерб, нанесенный при выполнении работ по договорам.

Представители подрядчика и областной администрации рассказали о своих точках зрения на конфликт

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с ООО "МЕ", выступавшей подрядчиком. Представитель компании сообщил, что причиной расторжения договора стала "жалоба в прокуратуру и все остальное". "Жители добились своего. Просто шли работы, и была разобрана часть крыши, которая была накрыта пленкой. Ветром ее сорвало в момент дождя. Вот и все, что произошло. Наши сотрудники в ту же ночь вышли на работу, закрывали пленкой. В течение суток вся проблема была устранена. Это послужило толчком ко всему", - сказал он.

Дозвониться в фонд капремонта корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Три указанных на сайте фонда телефона были все время заняты, на четвертом стоит автоответчик. "Кавказский узел" направил 17 сентября запрос в фонд, ответ пока не поступил.

Получить комментарий от управляющей компании "Квартал", в чьем ведении находятся дома в поселки Мирный, корреспонденту "Кавказского узла" также не удалось. В УК сообщили, что директора нет на месте, и когда будет, неизвестно. Связаться с директором компании по сотовым телефонам также не получилось.

В областной администрации заявили, что фонд капремонта расторг договор с подрядчиком из-за систематических нарушений сроков выполнения работ.

"Между УНО "Региональный фонд капремонта" (далее - Фонд) подрядной организацией ООО "МЕ" заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши на многоквартирных домах №№ 15, 16, 17 по ул. пос.Мирный в г.Волгограде (далее МКД №№ 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29)", - говорится в ответе пресс-службы областной администрации на запрос "Кавказского узла".

"Также между фондом, ООО "Орион-С", ООО "Регион" и ООО "Теинстройпроект" заключен договор по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту крыши на данных МКД. В июле и августе 2021 года представителями фонда, прокуратуры, администрации Краснооктябрьского района г.Волгограда и строительным контролем неоднократно проводились выездные проверки сроков выполнения подрядной организацией работ по капитальному ремонту крыши на данных МКД", - сообщила пресс-служба.

В результате проверок были установлены систематические нарушения сроков выполнения работ. В августе фондом в связи с выявленными нарушениями было принято решение о расторжении договоров с подрядной организацией и направлении уведомления об отказе от исполнения договоров в одностороннем порядке, но подрядная организация продолжила работы и выполнила частичный демонтаж кровли этих домов, информировала пресс-служба.

3 сентября представителями фонда, администрации Краснооктябрьского района, строительного контроля и жителями домов было проведено выездное совещание по факту некачественного выполнения подрядной организацией работ по капремонту крыш и залива квартир.

"По результатам совещания фондом в адрес подрядной организации было направлено требование о незамедлительном принятии мер по устранению дефектов и недостатков, образовавшихся при производстве работ по капитальному ремонту крыш МКД №№ 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, в том числе требование в установленные сроки возместить стоимость ущерба либо устранить ущерб собственными силами, при этом незамедлительно проинформировав строительный контроль. Вместе с тем по указанным фактам фондом в адрес ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуры Краснооктябрьского района г.Волгограда направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с их компетенцией", - сказано в ответе пресс-службы областной администрации.

Эксперты указали на ответственность фонда капремонта

Ответственность за исполнение обязательств по капремонту несет фонд капремонта, сказал корреспонденту "Кавказского узла" технический директор "Волгагражданпроекта" Игорь Шкопинский. По его мнению, фонд преждевременно расторг контракт с подрядчиком.

"На мой взгляд, контракт расторгнут преждевременно, только на основании того, что крыша протекла. Надо было ждать результата, когда они доведут дело до конца. Жалобу может любой подать, думаю, прокуратура перестраховывается. Это не значит, что исполнитель критично виноват и хотел нарушить условия договора. Если контракт расторгнут, обычно заказчик в таких случаях подает в УФАС на внесение исполнителя в список недобросовестных поставщиков. Я здесь недобросовестности не увидел. Ответственность фонда капремонта в том, что он должен довести контракт до конца и потребовать, чтобы все обязательства были выполнены. Если был разовый инцидент с протеканием крыши, то исполнитель должен какие-то убытки покрыть. Но это уже решается в арбитражном суде. Это не повод, чтобы расторгать контракт", - пояснил эксперт.

В данном случае региональный оператор капремонта перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором, считает гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова.

"То есть, все убытки, возникшие вследствие затопления квартир, иного воздействия, необходимо возмещать в судебном порядке с регионального оператора", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Действующие строительные нормы и правила в части работ по ремонту (реконструкции) крыш, покрытия зданий требуют исключения возможности проникания атмосферных осадков в неремонтируемые конструкции и помещения, пояснила эксперт.

"Работы по ремонту крыши или покрытия здания необходимо организовать так, чтобы была исключена возможность проникновения атмосферных осадков в неремонтируемые в этот период конструкции и в помещения. Ремонт, связанный с раскрытием кровли, рекомендуется выполнять в возможно короткие сроки без длительных перерывов в работе. Кровлю рекомендуется раскрывать небольшими участками и после подготовки всех необходимых строительных материалов, заготовок, оборудования и инструмента для ремонта", - сказала Ольга Панферова.

Она рекомендовала жильцам незамедлительно обратиться с жалобами на действия регоператора капитального ремонта в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию, администрацию Волгоградской области. "Также обязательно необходимо фиксировать затопления жилых помещений актами о происшествии на жилищном фонде, для этого можно обратиться в свою управляющую компанию", - пояснила она.