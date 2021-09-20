20 сентября 2021, 20:59

Продлен арест шести обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове

Суд продлил на два месяца срок содержания под стражей шестерым обвиняемым по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов в Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года.

Конфликт разгорелся после спора чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. В итоге погибли пять человек, еще двое были ранены. Полиция после перестрелки задержала шестерых мужчин, в том числе троих при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ростовский областной суд сегодня продлил арест по делу о перестрелке в Чернозубове Василию, Гиоргу и Зауру Дакишвили, а также Салиму Мусаеву, Рашиду Ибрагимову и Мераби Мамаеву до 21 ноября включительно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Комментариями от обвиняемых и их защиты относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Суд продлил арест обвиняемым по делу о пяти убитых в Чернозубове", "Дорожный конфликт в центре Ростова-на-Дону закончился перестрелкой", "Местные жители рассказали о стабилизации ситуации на хуторе Чернозубов".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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