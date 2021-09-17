17 сентября 2021, 19:13

Арест главы Сальска и его заместителя продлен на два месяца

Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей главе администрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко и его заместителю Сергею Кашникову, арестованным по делу о взятке.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя, еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В августе арест Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова был продлен до 21 сентября.

По версии следствия, глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель 22 декабря 2020 года через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в 2,5 миллиона рублей "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта". Дело в отношении главы администрации и его зама расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), еще один сотрудник администрации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест главе администрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко до 21 ноября включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 ноября была продлена также заместителю главы администрации Сергею Кашникову. Кроме того, суд оставил под домашним арестом до 16 октября главного инженера по вопросам архитектуры и градостроительства администрации Сальского поселения Рафика Осипяна.

Комментариями от обвиняемых или их представителей относительно решения суда о продлении ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что предшественник Евгения Борисенко на посту главы администрации Сальска Геннадий Миргород в конце декабря 2020 года решением суда был признан виновным в необоснованной передаче земельного участка в аренду и приговорен к двум годам лишения свободы условно. 18 февраля Ростовский областной суд оставил этот приговор в силе.

Примечание:

"Чиновница из Сальска осуждена за мошенничество на 16 миллионов", "Директор таганрогского завода получил два года за срыв оборонного контракта", "Замглавы администрации Сальска осуждена за аферу с деньгами на фуршеты".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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