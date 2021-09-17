Участки для голосования на выборах в Госдуму России открылись в Южной Осетии

17 сентября 2021, 09:23

В Цхинвале, Квайсе, трех райцентрах и на территории российской военной базы в Южной Осетии начали работу 10 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму России.

10 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму России начали работу в Южной Осетии. Участки расположены в Цхинвале, городе Квайса, райцентрах Дзау, Знаур, Ленингор и на территории четвертой российской военной базы, передало сегодня ИА РЕС.

"Для голосования на выборах в Госдуму для россиян, проживающих в Южной Осетии, на территории республики открылись 10 избирательных участков: девять для гражданского населения и один для военнослужащих. Все избирательные участки открылись сегодня в 08.00 мск", — привел сегодня ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства России в Цхинвале Сергея Алексеева.

В Южной Осетии, население которой составляет более 50 тысяч человек, российское гражданство имеют более 90 процентов населения, сказано в публикации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Где, кого и как будут выбирать в эти дни в южных регионах страны, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".