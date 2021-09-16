Судья. Фото pexels.com

16 сентября 2021, 08:41

Судья на Ставрополье заподозрен в крупной взятке

Судья Георгиевского райсуда Ставропольского края Вадим Петров получил взятку в один миллион рублей от адвоката, согласившись назначить его подзащитному меньший срок наказания, предположили следователи.

После согласия Высшей квалификационной коллегии судей России руководитель Следкома Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Георгиевского райсуда Ставропольского края Вадима Петрова.

Петров подозревается получении взятки в 1 млн рублей, ему вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", информировало вечером 15 сентября Следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Часть 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2020 года судья получил от адвоката, который защищал участника дела о вымогательстве и участии в преступной организации, взятку в сумме 1 миллион рублей, за назначение его подзащитному менее длительного наказания, сообщило ведомство на своем сайте. "После передачи денежных средств судья был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю", – сказано в информации.

Комментариев от адвоката Вадима Петрова относительно информации СКР по Ставропольскому краю не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что бывший судья Минераловодского городского суда был признан виновным в получении взятки. Суд его приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу, сообщили 17 сентября 2020 года следователи.

Примечание:

"Чиновница на Ставрополье обвинена в крупном мошенничестве", "Пять сотрудников университета МВД отправлены под арест на Ставрополье", "Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу".

Автор: "Кавказский узел"

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