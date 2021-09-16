Кумторкалинские активисты выступили против создания нового района

16 сентября 2021, 04:02

Новая схема территориального планирования изменит статус земель отгонного животноводства, заявили участники общественных слушаний в Коркмаскале. Они выступили против отделения от Кумторкалинского района части территории для переселенцев из Новолакского района.

Как писал «Кавказский узел», кумыкские активисты в июне заявили, что власти Дагестана вносят изменения в закон о землях отгонного животноводства без учета интереса коренного населения. Появление на отгонных землях населенных пунктов и круглогодичный выпас скота на пастбищах приводит к экологическим проблемам и угрожает исчезновением кумыкскому этносу, отмечали они на прошедших тогда общественных слушаниях. Через месяц Конституционный суд Дагестана согласился с тремя депутатами Народного Собрания Дагестана, просивших перевести земли отгонного животноводства, где образовались населенные пункты, в статус земель населенных пунктов. После обнародования решения суда около ста человек из нескольких равнинных районов Дагестана собрались на площади Махачкалы и потребовали отменить это постановление суда.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути следования с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Республики Дагестан, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Изменение статуса земель отгонного животноводства осуществляется правительством Дагестана, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Общественная палата Кумторкалинского района 15 сентября провела слушания, посвященные обсуждению социально-экономического развития муниципалитета и разработанного проекта схемы территориального планирования Дагестана. В мероприятии приняли участие не только представители общественности района, но также и представители депутатского корпуса сельского и районного уровней.

Общественные слушания были организованы в короткие сроки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя Общественной палаты района Солтанали Солтаналиев, под председательством которого и прошло сегодняшнее мероприятие.

«Предлагаемая схема территориального развития напрямую затрагивает Кумторкалинский район, однако проект не был согласован с представителями нашего района. Мы с ним смогли ознакомиться незадолго до даты утверждения и поэтому пришлось поспешить, чтобы выразить свое отношение к нему», - отметил он.

Основным докладчиком выступил сотрудник районной администрации Атай Даудов. Он отметил, что 80 процентов земель в районе имеют статус отгонного животноводства, и муниципалитет не имеет никаких юридических прав на них. «Контроль над использованием этих земель был пущен на самотек, и в итоге на местах, предназначенные для выпаса скота, образовались незаконные поселения. Их здесь порядка 20. Руководство республики не раз поднимает вопрос о придании им статуса и идет для этого на разного рода ухищрения. И в принимаемой схеме территориального планирования они предлагают дать этим незаконным поселениям статус муниципальных образований с закреплением за ними прилегающих территорий», - отметил он.

По его мнению, принимать эту схему в предлагаемом виде нельзя. «Мы должны выступить против нее в том виде, в каком ее сейчас преподносят. В ней не только незаконные поселения указываются как официальные, но также придается статус переселенческому Новолакскому району, как отдельному муниципалитету. Хотя никаких согласований с администрацией Кумторкалинского района по этому вопросу не проводилось, границы образуемого района не обсуждались», - указал Даудов.

В предгорной зоне Дагестана в северо-западной части республики уже есть Новолакский район с административном центре в селе Новолакское.

Создавать район за счет территорий другого района он считает неправильным. «Государство тем самым ведет двойную политику. С одной стороны создает мононациональный район, а с другой стороны декларирует дружбу народов. XXI век - но создается район для одной нации», - отметил он.

В решении III съезда народных депутатов ДССР не было речи о создании Новолакского района на землях, куда должны были переселиться лакцы, сказал корреспонденту «Кавказского узла» член общественной палаты района Укаил Кадыров, который также выступал на заседании.

III Съезд народных депутатов ДССР 23 июля 1991 года принял постановление "О практических мерах по выполнению решений Съездов народных депутатов Дагестанской ССР и реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Распоряжением Совета Министров Республики Дагестан от 5 июля 1994 г. N 300-р утверждена экспликация земель, закрепляемых за вновь организуемыми хозяйствами, переселяемыми из Новолакского района на территорию Кумторкалинского района Республики Дагестан.

«Я живу со своим народом и знаю, чего они хотят. Об этом я и сказал в выступлении. Мы не согласны с созданием нового Новолакского района. Третий съезд решил создать Ауховский район и переселить лакское население на прикаспийскую низменность в Кумторкалинский район. В последующих постановлениях речь шла только о переселении, но не создании отдельного района. Раз они переселяются, то пусть остаются и живут, но не отделяются от района. У нас и так мало земли», - пояснил он. Кадыров отметил, что все их требования «не сверхъестественные, а основаны на законе».

Кумыкский общественный деятель Залимхан Валиев напомнил, что «необходимо учитывать интересы местного населения». «Если какие-то земли изымаются, то необходимо компенсировать это. Либо предоставить взамен изъятых равноценные, либо выкупить по рыночной стоимости. Так говорит закон», - отметил он на слушаниях.

Заместитель председателя общины «Атлыбоюнская» поселка Ленинкент Магомедрасул Джанбатыров зачитал обращение к правительству Дагестана, в котором представители организации осуждала «произвол и беспредел власти республики, попирающие действующие законы Дагестана, России и декларацию ООН, при образовании анклава Новолакского района на территории исконной среды и традиционного образа жизни общины селения Тарки».

Председатель собрания депутатов Коркмаскалы Нурутдин Загиров отметил, что после развала СССР и преобразования колхозов и совхозов они пытались препятствовать строительству на землях отгонного животноводства, но остановить это не удалось.

«Земли колхозов и совхозов должны были быть возвращены народу, каждый должен был получить свои паи. Мы предупреждали, чтобы на этих землях ничего не строили. Обращались в правительство, но внимание на это никто не обращал. И сейчас все признают, что строительство там велось незаконно», - отметил он.

В 2020 году Минимуществом республики была проведена проверка земель отгонного животноводства в Кумторкалинском районе, в ходе которого были выявлено нецелевое использование части земель, находившихся в аренде у сельскохозяйственных кооперативов, сказал член Общественной палаты Дагестана, кандидат экономических наук Абсалитдин Мурзаев.

«Факты были задокументированы, частные дома, асфальтированные дороги и соцобъекты сфотографированы. При установлении нецелевого использования земель договор аренды должен быть расторгнут. Но этого сделано не было», - заметил Мурзаев.

В пояснительной записке к проекту схемы территориального планирования не указано ни одно его негативное последствие, отметил он. «В нем признают, что нагрузка на существующие зимние пастбища в пределах северного Дагестана составляет по 3-4 головы овец на гектар при норме – 1. Но не говорят, что это приводит к опустыниванию земель, к экологической катастрофе. Не рассматривается как принятие схемы отразится на местном коренном населении. К тому же в записке нигде не называют все строения на землях отгонного животноводства незаконными, они обходят эту формулировку, обозначая их как «неофициальные»», - заметил Мурзаев.

По его мнению, появление свыше 200 незаконных поселений на землях отгонного животноводства было «управляемым, и поощряемой предыдущими руководителями республики» процессом для захвата равнины. «К стихийно образовавшимся пунктам не проводят газ, не строят школы, детсады. А сейчас это все просто хотят легализовать», - считает он.

Попытку навести порядок на землях отгонного животноводства предпринимал бывший глава Дагестана Владимир Васильев и члены его команды в лице вице-премьера Екатерины Толстиковой, отметил Мурзаев. «Они начали устанавливать порядок, основываясь на законе. В зоне отгонного животноводства при Васильеве была приостановлена разработка проектов по строительству, а все включенные в реестр строительства объекты были исключены. Ни один проект на отгонных землях не финансировался. Был проведена инвентаризация земель, вскрыли сотни тысяч гектаров неучтенной земли. Пересмотрели кадастровую стоимость, в результате чего поднялась арендная плата и платежи в казну. Но сейчас пришла новая команда - и все опять вернулось к прежнему», - сказал Мурзаев.

В Кумторкалинском районе нет свободных земель для того, чтобы молодежь могла построить дома, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель райсобрания депутатов Расул Солтаналиев.

«Мы организовали из состава депутатского корпуса, как сельского так и районного, специальную группу, чтобы с ними согласовывали распределение районных земель. Но к этому никто не прислушивается. Те, кто распределяет земли, ищут свою выгоду. Мы же действуем не в своих интересах. Сейчас дошло вплоть до того, что молодым людям невозможно раздать участки, где они могли бы построиться и жить отдельно. Земли просто нет. В Коркмаскале школьники учатся в три смены. Мы просим построить новую школу, но для этого нужен участок. А соответствующего под современные стандарты нет. Есть по 20-30 соток, а этого недостаточно», - пояснил Солтаналиев.

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщило Минимущества республики в декабре 2020 года. Образовательные учреждения, построенные в таких селах, не могут использоваться по назначению без изменения статуса земель.

Власти, принимая решения, касающиеся района, должны согласовывать их с его жителями, считает он. «Мы хотим дружить со всеми <...> Мы не хотим вражды ни с кем. Мы не призываем разрушать построенные дома. Но если им выделили земли, то было бы логично предоставить району территории взамен», - отметил он.

По итогам слушаний был оглашен предварительный вариант резолюции из четырех пунктов. В документе отмечается, что собравшиеся выражают несогласие с проектом схемы территориального планирования республики, так как он «абсолютно не учитывает интересы и права жителей сельских поселений». Представители общественности предложили обратиться к депутатам райсобрания с требованием созвать внеочередную сессию и выработать на ней «меры по защите целостности имущественного комплекса и недопущению образования анклава внутри Кумторкалинского района, что предлагается проектом схемы». Выработанные решения должны быть направлены в Народное Собрание республики и дагестанское правительство, говорится в резолюции. В последнем пункте осуждается бездействие правительства и содержится призыв привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших «незаконное строительство и нецелевое использование земель отгонного животноводства». Собравшиеся проголосовали за резолюцию.