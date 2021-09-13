Миротворцы отчитались о доставке воды в школы Нагорного Карабаха

13 сентября 2021, 09:12

В школы трех сел Нагорного Карабаха доставлены цистерны для питьевой воды, сообщило Минобороны России. Доставка резервуаров помогла решить проблему с нехваткой воды, подтвердил директор сельской школы.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Минобороны России сообщило, что в Нагорный Карабах доставлены 14 емкостей для воды, которые будут переданы в школы и детские сады, находящиеся вблизи линии разграничения.

Мэрия Степанакерта 7 августа сообщила о перебоях с водоснабжением. Воду стали подавать по графику, а с 15 августа во дворы стали завозить цистерны с водой. В водопровод поступает лишь четверть воды от нормы, поэтому возобновить круглосуточную подачу воды по всему Степанакерту не удается, заявили 27 августа в городском "Водоканале". После начала дождей проблема нехватки воды в домах жителей Степанакерта решена, водоснабжение возобновлено, заявили 9 сентября в "Водоканале". Вода в дома поступает, подтвердили горожане, согласившись с версией мэрии, что перебои с водоснабжением возникли из-за засухи.

Миротворцы передали трех- и пятитонные цистерны для питьевой воды в школы сел Айгестан, Овсепаван и Дашушенк Аскеранского района, в которых учатся 300 детей, сообщило сегодня Минобороны России.

"После их установки резервуары сразу были заполнены с помощью специальных водовозок российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Директор школы села Айгестан Давид Мкртычан подтвердил, что школа в начале учебного года оказалась "в трудном положении" из-за отсутствия воды. "С 1 сентября и летом у нас не было воды, и это очень трудно. Ученики вынуждены брать с собой бутылки с водой. Такого у нас никогда не было", - приводятся в публикации его слова.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".