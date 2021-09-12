12 сентября 2021, 21:17

Помощник ставропольского пастора задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший помощник пастора ставропольской церкви "Христианская миссия" задержан в Москве по подозрению в хищении 58 миллионов рублей у прихожан, заявило следствие.

По версии следствия, 47-летний мужчина брал у прихожан большие суммы денег, с которыми он попытался скрыться и спрятался в Москве у родственников.

Задержание произвели сотрудники ставропольской полиции проводили вместе с оперативниками из регионального управления ФСБ. Задержанного доставили в Ставрополь для проведения необходимых следственных действий, сообщило сегодня на своем сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"На протяжении четырех лет мужчина, являясь ранее помощником пастора ставропольской церкви "Христианская миссия", которая входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской, под различными предлогами занимал деньги у жителей края, других регионов и даже стран, используя свое положение и сложившиеся между ним и прихожанами доверительные отношения. В некоторых случаях деньги требовались якобы на развитие бизнеса в сфере общественного питания, в других - на изготовление лекарственных препаратов", - сказано в сообщении краевого управления МВД.

Потерпевшие, доверяя мужчине, передавали ему деньги на различные суммы - от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Когда подозреваемый накопил достаточную для него сумму, он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Всего в полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 58 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники полиции продолжают устанавливать круг потерпевших и сумму причиненного ущерба, информировало краевое управление МВД.

Согласно части 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Суд отправил подозреваемого под арест на один месяц и семь дней - до 17 октября 2021 года, сообщила сегодня "Российская газета".

Примечание:

"Председатель комитета по госзакупкам Ставрополья отправлен под домашний арест", "Роман Петрашов арестован по делу о мошенничестве", "Ставропольский депутат арестован по делу о взяточничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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