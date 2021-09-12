Жительница Батуми обвинена в доведении ребенка до самоубийства

12 сентября 2021, 18:15

Прокуратура потребовала заключить под стражу жительницу Батуми, обвиненную в доведении до самоубийства соседской девочки.

49-летней жительнице Батуми сегодня предъявлено обвинение в доведении ребенка до самоубийства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

По версии следствия, с июня женщина систематически издевалась над девятилетней девочкой в присутствии друзей и родственников, после чего 10 сентября ребенок предпринял попытку самоубийства, пишут "Новости-Грузия".

Девочка вместе с родителями живет на съемной квартире в доме, часть которого принадлежит обвиняемой. Родные ребенка предполагают, что женщина добивалась их выселения.

Задержанной инкриминируется доведение ребенка до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью несовершеннолетнему, ей грозит от двух до четырех лет тюрьмы. Прокуратура обратилась в Батумский горсуд с ходатайством об аресте обвиняемой.