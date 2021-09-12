12 сентября 2021, 18:15
Жительница Батуми обвинена в доведении ребенка до самоубийства
Прокуратура потребовала заключить под стражу жительницу Батуми, обвиненную в доведении до самоубийства соседской девочки.
49-летней жительнице Батуми сегодня предъявлено обвинение в доведении ребенка до самоубийства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.
По версии следствия, с июня женщина систематически издевалась над девятилетней девочкой в присутствии друзей и родственников, после чего 10 сентября ребенок предпринял попытку самоубийства, пишут "Новости-Грузия".
Девочка вместе с родителями живет на съемной квартире в доме, часть которого принадлежит обвиняемой. Родные ребенка предполагают, что женщина добивалась их выселения.
Задержанной инкриминируется доведение ребенка до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью несовершеннолетнему, ей грозит от двух до четырех лет тюрьмы. Прокуратура обратилась в Батумский горсуд с ходатайством об аресте обвиняемой.
"Освобождение заключенной по делу о суициде подростка вызвало протесты в Тбилиси", "Полиция сочла насильственной смерть туристки в Тбилиси", "Родные жертвы изнасилования в Самегрело пригрозили усилением протестов".
Автор: "Кавказский узел"
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