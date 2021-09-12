Жительницы Дагестана на праздничном мероприятии в Махачкале. Фото Эльдар Расулов //26.07.2013 http://odnoselchane.ru/?page=photos_of_category&sect=3279&com=photogallery

12 сентября 2021, 04:38

День единства народов республики объявлен выходным в Дагестане

15 сентября объявлен выходным днем в Дагестана в связи с Днем единства народов региона, празднование которого связано с разгромом войск Надир-шаха в середине XVIII века.

Как информировал "Кавказский узел", День единства народов Дагестана отмечается в республике ежегодно с 2011 года и символизирует единение и консолидацию народов республики. Решение о введении праздничной даты было принято в декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана. Эта дата названа праздничной в связи с тем, что 15 сентября 1741 года местные народы вынудили войско иранского полководца Надир-шаха покинуть территорию Дагестана. 

Власти Дагестана объявили 15 сентября выходным днем в связи с празднованием Дня единства народов республики, сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности председателя правительства республики Н. Омаров, который сослался на указ главы Дагестана от 6 июля 2011 года № 104 "О Дне единства народов Дагестана". Оно опубликовано на сайте правительства республики.

Примечание:

"День единства народов в Дагестане отметили соревнованиями и фестивалем национальной кухни", "День единства народов Дагестана будет отмечаться 15 сентября", "В Дагестане отметили День единства народов республики и 155-летие Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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