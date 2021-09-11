Водопровод в Гудауте отремонтирован

11 сентября 2021, 19:38

Поврежденный участок водопроводной трубы в Гудауте отремонтирован, вода пошла самотеком и в полном объеме пока не поступает жителям, сообщил начальник гудаутского "Водоканала" Отар Лейба.

Как писал "Кавказский узел", жители Гудаутского района в Абхазии больше десяти дней остаются без водоснабжения и вынуждены покупать воду в магазине. Ремонт водопровода был начат только 9 сентября.

Коммунальные службы Гудаутского района обнаружили три поврежденных участка водопроводной магистрали в устье реки Хыпста. Они были отремонтированы к вечеру 10 сентября, проинформировал начальник "Водоканала".

"Мы отремонтировали поврежденные участки и пустили воду, но, так как вода идет самотеком, только завтра (12 сентября) будет ясно, есть ли проблемы в других местах. В полном объеме она пока не поступает. Из трубы должен выйти воздух. Некоторые абоненты еще не получили воду, но в главный бассейн она поступила", - цитирует Отара Лейбу "Sputnik-Абхазия".