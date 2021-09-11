Около 150 человек посетили фестиваль уличного кино во Владикавказе

11 сентября 2021, 18:58

Посетителям уличного кинофестиваля во Владикавказе понравился формат мероприятия. Помимо конкурсных программ зрителям показали фильм осетинского режиссера Заура Багиева "Кровник", снятый в 2019 году.

Фестиваль уличного кино прошел во Владикавказе в арт-пространстве "Портал" 9 и 10 сентября. Онлайн-кинотеатр "Кион" в первый день фестиваля представил зрителям конкурсную программу – девять фильмов российских режиссеров. По правилам фестиваля зрители голосовали за понравившиеся фильмы включенными фонариками мобильных телефонов. Голосовать можно было неограниченное количество раз, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Портале".

Вход на фестиваль был бесплатный, но по предварительной регистрации. За два часа до начала мероприятия регистрация закончилась, и на показ стали пускать в порядке живой очереди. Посмотреть уличное кино под открытым небом во дворе арт-пространства собрались в основном молодые люди. В "Портале" можно было выпить чаю и попробовать вегетарианские блюда, передала корреспондент "Кавказского узла", посетившая последний день фестиваля.

В первый день на мероприятие пришло около 80 человек, во второй – около 70, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" менеджер "Портала" Ацамаз Дауров.

По его словам, особый интерес у зрителей вызвал фильм режиссера Ивана Соснина "Чернильное сердце". "В момент голосования за этот фильм все прямо осветилось фонариками. Этот фильм и мне понравился больше всего", – отметил он.

В последний день была представлена внеконкурсная программа и в основном развлекательные фильмы. По завершении фестиваля зрителям показали единственный кавказский фильм режиссера Заура Багиева "Кровник", снятый в 2019 году. Главный герой картины собирается отомстить за смерть своего отца, получает напутствие от старшего дома – своего деда, долго и безмолвно прощается с матерью и бабушкой. Родные провожают его с трагическими лицами, а он улыбается. Мужчина отправляется в путь, выжидает врага, но видит, что тот пьян, и потому не убивает его. Вернувшись домой опечаленным, он сообщает, что такая месть – убить пьяного – не достойна смерти его отца. Дед с гордостью принимает это решение и заключает, что вырастил достойного младшего. Фильм снят на осетинском языке с русскими субтитрами.

Студент Ацамаз сообщил, что никогда не посещал кинофестивали, и этот показался ему очень интересным. Молодой человек был на фестивале все два дня. Он отметил, что больше всего ему запомнился фильм "Чернильное сердце". Картина рассказывает о сыне, с детства не видевшем своего отца. Он пишет отцу письма, но не получает ответа. "У меня отец живет в Америке, поэтому почувствовал связь. У отца не всегда бывает возможность поднять трубку, сообщения читаются через день-два, и это все мне знакомо", – отметил Ацамаз.

На Северном Кавказе все еще нередки случаи инцидентов, связанные с кровной местью. Кровная месть – это обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Студент отметил еще один фильм из конкурсной программы – "Играй для каждого". Это история о музыкантах, которые хотели порадовать ветерана игрой. "На самом деле эта тема очень важная, потому что люди забывают о ветеранах после 9 мая", – сказал студент корреспонденту "Кавказского узла".

Керамистка Елизавета также посетила оба дня фестиваля. Для себя она отметила фильм "Теленок" 2019 года, который показали вне конкурсной программы. Это добрая история о семье, которая живет в деревне. "Мне понравился фильм про теленка, потому что мне нравятся добрые вещи, драматизма и в жизни хватает", – сказала она.

Веб-дизайнер Дарья родом из Карелии, она постоянно странствует по миру и приехала во Владикавказ пожить на какое-то время. "Мне понравилась атмосфера. Я первый раз попала в такое место, и Владикавказ меня впечатлил. Я думала, что будут местные фильмы, но показали только один, я его плохо поняла", – отметил она.

Другая посетительница фестиваля, Стефания, сказала, что учится на кинорежиссера. Она посетила оба дня фестиваля. "Когда посещаешь фестиваль, получаешь совсем другие эмоции, нежели смотришь дома в онлайн-кинотеатре", – сказала она.

Зрительница осталась недовольна содержанием некоторых картин. Фильм "Кровник" она сочла "эксплуатацией осетинских традиций". По ее мнению, режиссеру "не удалось раскрыть драматизм". "Также непонятна игра актеров – главный герой улыбается. Ему предстоит серьезное дело, а он почему-то улыбается", – заявила Стефания корреспонденту "Кавказского узла".

Художник Заур Гергиев также прокомментировал фильм "Кровник". "Идея прикольная, но технически не проработана – монтаж, звук, где-то и актерская работа. Что я еще не понимаю в местном кино – когда разыгрывается какая-то бытовая ситуация, а на всех актерах только что пошитые и выглаженные костюмы, и поэтому сложно поверить в то, что там происходит. Но я рад, что этот фильм есть и есть другие. Это, наверное, лучше, чем если бы их не было", – сказал он, добавив, что ему очень понравился формат мероприятий.