Активист в Шахтах арестован по делу о мошенничестве со страховыми выплатами

11 сентября 2021, 13:39

Шахтинский горсуд санкционировал арест активиста Руфата Алескерова по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 1,5 млн рублей.

Шахтинский городской суд арест Руфата Алескерова санкционировал 10 сентября .

"Алескеров подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору имущества страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая на общую сумму 1 500 220 рублей (часть 3 статьи 159.5 УК РФ). Срок меры пресечения – до 6 ноября 2021 года", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник объединённой пресс службы судов Ростовской области.

Часть 3 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования в крупном размере" предусматривает до шести лет лишения свободы.

Помимо Алескерова участником дела также является 33-летний житель города Шахты, сообщил сотрудник пресс-службы регионального управления СКР. "По данным следствия, подозреваемые <…> неоднократно обращались в страховую компанию с заявлениями о получении страхового возмещения в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Вместе с тем установлено, что обстоятельства ДТП, указанные подозреваемыми в заявлениях, были сфальсифицированы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По месту жительства подозреваемых проведены обыски, добавили в пресс-службе управления регионального СКР.

О задержании Алескерова также сообщил 8 сентября Instagram-паблик shahtystop, на который подписано около 33,8 тысячи пользователей. На кадрах ролика показан Руфат Алескеров, который заявил, что решение суда о его аресте для него предсказуемо. "Они решили, что, если я сдаю машины в аренду, и они участвуют в каких-то ДТП, и если там кто-то был получателем каких-то денежных средств – они считают, что я именно там и присутствовал", – заявил он на видео.

К 13.35 мск 11 сентября эта запись набрала 16,3 тысячи просмотров и 152 комментария. Большая часть их авторов высказала слова поддержки Алескерову.

Руфат Алескеров ведет YouTube-канал "Голос народа", рассказывающий о коммунальных и социальных проблемах, с которыми сталкиваются жители Шахт. На 13.35 мск 11 сентября его YouTubе-канал имеет более 2200 подписчиков. На канале, в частности, содержатся ролики о коммунальных авариях, разбитых дорогах и критика в адрес местной администрации.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2020 года Шахтинский городской суд признал незаконной регистрацию трех кандидатов в городскую думу, среди которых был Руфат Алескеров. Алескеров через суд отстоял право на участие в выборах.